Début du défilé sur la place Rouge à Moscou pour le 9-Mai

La parade militaire sur la place Rouge a débuté samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, selon des images diffusées par la télévision publique, un défilé conforté par une trêve de trois jours annoncée la veille par Donald Trump.

Plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place de Moscou ont été passés en revue par le ministre de la Défense, Andreï Belooussov, tandis que le président Vladimir Poutine est assis en tribune, selon ces images de la télévision publique.

Au son de la musique d'un orchestre, les militaires ont répondu des "Hourra" lors de cette première partie du défilé précédant un discours de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans.

Des soldats de l'armée nord-coréenne, qui a aidé Moscou à chasser au printemps 2025 des troupes ukrainiennes de la région de Koursk, prennent part aux commémorations, selon la télévision russe.

Après deux tentatives de trêves - ukrainienne puis russe - non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi.

Source: AFP