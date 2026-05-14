L’ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire

Une vaste attaque nocturne sur Kiev fait un mort et 31 blessés

Une personne a été tuée et 31 blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec «des drones et des missiles balistiques».

Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense anti-aérienne. L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.

«A l'heure actuelle, nous avons 31 personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, un personne est décédée», a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.

Source: AFP