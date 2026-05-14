L’ex-bras droit de Zelensky placé en détention provisoire

Détention provisoire requise pour l'ex-bras droit de Zelensky dans une affaire de corruption, selon les médias
La Haute Cour anticorruption ukrainienne a requis jeudi le placement en détention provisoire de l'ancien bras droit du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, soupçonné d'avoir pris part à un vaste réseau de détournement de fonds.
Selon les médias ukrainiens, le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire d'Andriï Iermak pour 60 jours, à moins du paiement d'une caution fixée à 140 millions de hryvnias (environ 2,7 millions d'euros).
Source: AFP
Une vaste attaque nocturne sur Kiev fait un mort et 31 blessés
Une personne a été tuée et 31 blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec «des drones et des missiles balistiques».
Des journalistes de l'AFP ont entendu au cours de la nuit plusieurs explosions ainsi que des tirs de la défense anti-aérienne. L'attaque a touché six districts de la capitale ainsi que six autres de sa région, selon les autorités militaires.
«A l'heure actuelle, nous avons 31 personnes blessées dans l'attaque. Malheureusement, un personne est décédée», a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Plusieurs immeubles ont été touchés, selon des images réalisées par des journalistes de l'AFP et le bilan officiel.
Source: AFP
Poutine remplace les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine, annonce le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine a remplacé mercredi les gouverneurs de deux régions frontalières de l'Ukraine touchées par les ripostes de Kiev, a indiqué le Kremlin.
Les gouverneurs des régions de Briansk et Belgorod, Alexandre Bogomaz et Viatcheslav Gladkov, ont dirigé ces régions frontalières tout au long de l'offensive russe en Ukraine. Vladimir Poutine a nommé un général ayant combattu en Ukraine, Alexandre Chouvaïev, au poste de chef par intérim de la région de Belgorod, et Egor Kovalchouk à celui de chef par intérim de la région voisine de Briansk.
Source: AFP
La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine, tuant six personnes, selon Zelensky
La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump.
Ces frappes de drones russes, qui ont également fait plusieurs blessés à travers l'Ukraine, illustrent l'intensification des bombardements en pleine journée et dans des régions parfois très éloignées du front.
«On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup», a déclaré Zelensky. Il a appelé une nouvelle fois les pays alliés de l'Ukraine à «exercer une réelle pression» sur Moscou pour que ces frappes prennent fin, dans un message sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Trois morts et de nombreux blessés dans des frappes russes en pleine journée
Des frappes de drones russes ont fait trois morts et plus de quinze blessés dans toute l'Ukraine mercredi, a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Koval. Les vagues d'attaques en pleine journée comme celle-ci se font de plus en plus nombreuses.
A la mi-journée, les alertes avertissant de frappes aériennes concernaient plus de la moitié des régions ukrainiennes, d'après une carte officielle mise à jour en direct.
Les renseignements ukrainiens ont affirmé mercredi que la Russie avait lancé «une attaque aérienne combinée contre l'Ukraine qui pourrait être de nature à se prolonger», en se servant d'abord de drones pour «surcharger» la défense antiaérienne afin de mieux viser ensuite les infrastructures essentielles.
Source: AFP
Zelensky demande à Trump d'évoquer la fin de l'invasion russe lors du sommet à Pékin
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi son homologue américain Donald Trump à évoquer la fin de l'invasion russe de l'Ukraine lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.
«Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires américains. Nous leur en sommes reconnaissants et nous espérons que la question de la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine sera également abordée à cette occasion, alors que le président des États-Unis se trouve en Chine», a déclaré M. Zelensky dans un discours prononcé lors d'un sommet en Roumanie.
Source: AFP
Pas de véritables pourparlers de paix avant le retrait ukrainien du Donbass, répète le Kremlin
Le Kremlin a écarté mercredi l'idée de véritables pourparlers de paix avec Kiev tant que l'armée ukrainienne n'aurait pas quitté la région orientale du Donbass, partiellement contrôlée par Moscou.
«Pour qu'une trêve puisse s'installer et qu'un couloir s'ouvre vers de véritables pourparlers de paix (...), le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, au cours de son point-presse quotidien.
Il a ainsi réitéré une exigence clé avancée par Moscou depuis l'été 2024 et qualifiée d'inacceptable par Kiev pour mettre fin à l'offensive déclenchée en février 2022 par la Russie contre l'Ukraine voisine.
Source: AFP
La Russie teste un puissant missile intercontinental
La Russie a annoncé mardi avoir testé avec succès un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) et précisé qu'il serait «opérationnel pour le combat» dès la fin de cette année, quelques mois après l'expiration du traité New Start qui ne lie plus Moscou et Washington sur le désarmement nucléaire.
«C'est le système de missiles le plus puissant du monde», a affirmé le président russe Vladimir Poutine après avoir reçu un rapport faisant état d'un tir réussi du missile Sarmat, qui peut, selon lui, avoir une portée de plus de 35'000 km.
«La puissance totale de l'ogive livrée est plus de quatre fois supérieure à celle de n'importe lequel des (engins) analogues occidentaux existants les plus puissants», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Russie a lancé «200 drones» sur l'Ukraine après l'expiration de la trêve, selon Zelensky
La Russie a lancé «200 drones» sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, après l'expiration d'une trêve de trois jours, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi.
«Dans la nuit, plus de 200 drones d'attaque ont été lancés contre l'Ukraine», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux, accusant la Russie d'avoir «choisi de mettre fin au silence».
La Russie réagit
De son côté, le Kremlin a annoncé mardi que l'armée russe avait repris son offensive en Ukraine après la fin du cessez-le-feu de trois jours qui a expiré à minuit lundi soir.
«Le cessez-le-feu humanitaire a pris fin. L'opération militaire spéciale se poursuit», a déclaré lors de son briefing quotidien le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, reprenant le terme employé par Moscou pour désigner son offensive à grande échelle menée depuis plus de quatre ans en Ukraine.
Source: AFP
Attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve
Une attaque aérienne est en cours mardi à l'aube sur Kiev, après l'expiration d'une trêve de trois jours, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la ville, Tymour Tkatchenko.
«Des drones ennemis sont actuellement au-dessus de Kiev. S'il vous plaît, restez à l'abri jusqu'à la levée de l'alerte», a écrit Tymour Tkatchenko, qui a fait état de la chute de débris sur un immeuble résidentiel du district d'Obolonsky.
Il s'agit de la première alerte aérienne sur la capitale depuis le 8 mai. Un cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump a débuté samedi.
Les deux pays ont dénoncé plusieurs violations de cette trêve pendant qu'elle était en vigueur. Durant le week-end, l'Ukraine a notamment accusé la Russie d'attaques de drones dans l'est et le sud du pays, et la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la région de Belgorod.
Source: AFP
Les hostilités se poursuivent
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que les hostilités avec l'armée russe se poursuivaient malgré un cessez-le-feu de trois jours négocié par les Etats-Unis, accusant la Russie de ne pas vouloir mettre fin à la guerre qui dure depuis quatre ans.
«Aujourd'hui, il n'y a pas eu de silence sur le front, il y a eu des combats. Nous avons tout relevé», a déclaré Zelensky dans son allocution du soir, dans les dernières heures de la trêve. «Nous constatons également que la Russie n'a aucune intention de mettre fin à cette guerre. Malheureusement, elle prépare de nouvelles attaques», a-t-il regretté.
Source: AFP
L'Ukraine reprend du terrain
La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a estimé lundi que la dynamique de la guerre en Ukraine était en train de «changer», en faveur de Kiev. «L'Ukraine se trouve dans une bien meilleure position qu'il y a un an», a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse.
Elle a notamment évoqué «les pertes record de Moscou sur le champ de bataille», les «frappes profondes» menées par Kiev en territoire russe et les modestes commémorations du 9 mai 1945 dans la capitale russe samedi dernier, sans équipement militaire. Le président russe Vladimir Poutine n'a «jamais été dans une telle position de faiblesse», a martelé Kaja Kallas.
Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front. Selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la Russie a perdu du terrain en Ukraine en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.
Source: AFP