L'Ukraine reprend du terrain

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a estimé lundi que la dynamique de la guerre en Ukraine était en train de «changer», en faveur de Kiev. «L'Ukraine se trouve dans une bien meilleure position qu'il y a un an», a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse.

Elle a notamment évoqué «les pertes record de Moscou sur le champ de bataille», les «frappes profondes» menées par Kiev en territoire russe et les modestes commémorations du 9 mai 1945 dans la capitale russe samedi dernier, sans équipement militaire. Le président russe Vladimir Poutine n'a «jamais été dans une telle position de faiblesse», a martelé Kaja Kallas.

Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front. Selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la Russie a perdu du terrain en Ukraine en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.

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Source: AFP