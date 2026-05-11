L'Ukraine reprend du terrain
La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a estimé lundi que la dynamique de la guerre en Ukraine était en train de «changer», en faveur de Kiev. «L'Ukraine se trouve dans une bien meilleure position qu'il y a un an», a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse.
Elle a notamment évoqué «les pertes record de Moscou sur le champ de bataille», les «frappes profondes» menées par Kiev en territoire russe et les modestes commémorations du 9 mai 1945 dans la capitale russe samedi dernier, sans équipement militaire. Le président russe Vladimir Poutine n'a «jamais été dans une telle position de faiblesse», a martelé Kaja Kallas.
Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front. Selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la Russie a perdu du terrain en Ukraine en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.
Source: AFP
Berlin met en doute les propos de Poutine
Le ministre allemand de la Défense a dit lundi suspecter que les propos de Vladimir Poutine au sujet d'une fin prochaine de la guerre en Ukraine étaient un «leurre». Le 9 mai, le président russe avait surpris en évoquant la possibilité que la guerre «touche à sa fin», puis en disant que son ami, l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, ferait à ses yeux un bon médiateur pour un dialogue avec l'Europe.
«S'il voit la fin de cette guerre approcher, pourquoi n'y met-il pas simplement un terme? Il serait alors en contrôle du calendrier», a estimé Boris Pistorius, lors d'une conférence de presse à Kiev. «Il est à craindre, même si j'espère me tromper, qu'il s'agisse là d'un nouveau leurre», a-t-il ajouté, relevant que Poutine avait l'habitude de «jouer avec des cartes truquées» à chaque fois qu'il a pu être question de trêve en Ukraine.
Selon Boris Pistorius, le président russe, confronté à des pertes militaires croissantes et des gains territoriaux faibles, «cherchait à détourner l'attention de ses propres faiblesses». Le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Kornelius, a pour sa part dit, lors d'une conférence de presse à Berlin, ne constater aucun «progrès substantiel» en vue de pourparlers avec la Russie, en dépit des propos de Poutine. Selon lui, la Russie «sait qui sont ses interlocuteurs en Europe, si elle veut sérieusement négocier».
Source: AFP
En pleine trêve, la Russie lance des attaques et blesse sept civils
Des attaques russes ont blessé au moins sept civils en Ukraine, dont un enfant, ont rapporté dimanche les autorités ukrainiennes en pleine trêve pour les commémorations de la victoire 1945. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. Mais les belligérants s'accusent de part et d'autre de continuer les opérations militaires, faisant de nouvelles victimes civiles.
L'administration de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (sud-est) a rapporté qu'une enfant âgée de trois ans avait été blessée lors d'une attaque de drone dans le district de Synelnykové et qu'elle avait été hospitalisée dans un «état stable».
Source: AFP
La cheffe de la diplomatie canadienne loue l'OTAN
L'Alliance atlantique, «résiliente», peut encaisser les critiques du président américain Donald Trump, et reste cruciale pour assurer la «sécurité collective» face à la Russie, a déclaré lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand à l'AFP.
«L'Otan, en tant qu'alliance défensive engagée en faveur de la sécurité collective, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui», a-t-elle affirmé lors d'un entretien depuis le siège de l'Alliance à Bruxelles.
Source: AFP
Le gouvernement britannique a annoncé lundi des sanctions contre des dizaines de personnes et organisations. Elles sont accusées d'être impliquées dans des campagnes de désinformation au profit de Moscou et dans le déplacement forcé d'enfants ukrainiens.
Parmi les 85 individus et entités visés, 49 personnes travaillent pour une agence baptisée Social Design Agency (SDA), en tant que «rédacteurs, traducteurs et créateurs de vidéos diffusant la propagande mensongère du Kremlin» sur les réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères.
Une trentaine d'autres sont «impliqués dans la déportation forcée, l'endoctrinement et la militarisation d'enfants ukrainiens». Sont notamment visés un centre où ces derniers sont «soumis à un entraînement militaire et à l'idéologie pro-Kremlin», et une ministre de la jeunesse à Louhansk, région en partie occupée par la Russie.
Une enveloppe de 1,2 million de livres va être débloquée pour «aider à identifier les enfants ukrainiens et les ramener dans leurs foyers», a annoncé le Foreign office. Selon Londres, 200'000 d'entre eux ont été «déplacés de force vers la Russie ou des territoires temporairement occupés».
Source: ATS
Zelensky accuse la Russie de violer le cessez-le-feu
La Russie mène des assauts sur la ligne de front, en violation du cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump, a dénoncé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Les Russes poursuivent leurs opérations d'assaut dans des secteurs stratégiques pour eux», a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son allocution du soir, ajoutant: «Sur la ligne de front, l'armée russe ne respecte pas le cessez-le-feu et ne fait même pas vraiment d'efforts pour le faire».
Source: AFP
Poutine assure que la guerre en Ukraine «se dirige vers sa fin»
Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi que la guerre en Ukraine «touchait à sa fin», fustigeant les pays occidentaux pour leur soutien à Kiev.
«Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave», a-t-il répondu à une question visant à savoir si l'aide occidentale à l'Ukraine allait trop loin.
Source: AFP
Poutine dit que l'armée russe en Ukraine affronte des «forces agressives»soutenues par l'OTAN
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que l'armée russe affronte en Ukraine des forces «agressives» soutenues par l'OTAN, lors d'un discours sur la place Rouge pour les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie.
«Le grand exploit de la génération victorieuse (contre Adolf Hitler, ndlr) inspire aujourd'hui les soldats qui mènent l'opération militaire spéciale (en Ukraine). Ils font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan», a déclaré Poutine, assurant que la cause de Moscou était «juste».
Source: AFP
Début du défilé sur la place Rouge à Moscou pour le 9-Mai
La parade militaire sur la place Rouge a débuté samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, selon des images diffusées par la télévision publique, un défilé conforté par une trêve de trois jours annoncée la veille par Donald Trump.
Plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place de Moscou ont été passés en revue par le ministre de la Défense, Andreï Belooussov, tandis que le président Vladimir Poutine est assis en tribune, selon ces images de la télévision publique.
Au son de la musique d'un orchestre, les militaires ont répondu des "Hourra" lors de cette première partie du défilé précédant un discours de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans.
Des soldats de l'armée nord-coréenne, qui a aidé Moscou à chasser au printemps 2025 des troupes ukrainiennes de la région de Koursk, prennent part aux commémorations, selon la télévision russe.
Après deux tentatives de trêves - ukrainienne puis russe - non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi.
Source: AFP
Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours
Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi, alors que Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve unilatérale avant les commémorations en Russie du 9-Mai.
«Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que la trêve inclurait notamment «un échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays».
Ces informations ont été été confirmées par Kiev. «Un cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.
De son côté, la Russie a confirmé la trêve et un échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine. «Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Zelensky dit espérer la venue en Ukraine des émissaires de Trump dans les prochaines semaines
Le président Volodymyr Zelensky a dit vendredi espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines pour des pourparlers sur la fin de l'invasion russe qui sont actuellement au point mort.
«Nous coordonnons l'agenda des visites nécessaires et nous attendons des représentants du président américain à la charnière du printemps et de l'été», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Plus de 3000 attaques contre des hôpitaux en Ukraine recensées depuis le début de la guerre
L’Organisation mondiale de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé plus de 3000 attaques contre des structures de soins en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. L’OMS souligne l’ampleur des dégâts subis par le système de santé ukrainien depuis le début du conflit.
«Au cours de 1534 jours de guerre, le système de santé ukrainien a subi des attaques répétées, l'OMS a vérifié plus de 3000 attaques contre les services de santé», a écrit la direction européenne de l'organisation dans un communiqué.
Dans 80% des cas, les attaques ont visé un hôpital ou un centre de soins et dans les 20% restant une ambulance ou un véhicule de santé. «Chacune de ces attaques constitue une violation du droit international humanitaire», a déclaré le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge. «Cela ne peut pas être normalisé.»
Source: AFP
En pleine trêve, un important feu de forêt se déclenche dans la zone radioactive de Tchernobyl
Un important feu de forêt s'est déclaré dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, après la chute d'un drone, ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes assurant qu'aucune hausse de radioactivité n'avait été détectée.
«A la suite de la chute d'un drone, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la réserve de Tchernobyl» jeudi, a indiqué l'administration de ce site.
Le feu est toujours en cours vendredi sur une superficie de 1100 hectares, les rafales de vent entravant le travail de pompiers, a-t-elle précisé.
Source: ATS