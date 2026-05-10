En pleine trêve, la Russie lance des attaques et blesse sept civils
Des attaques russes ont blessé au moins sept civils en Ukraine, dont un enfant, ont rapporté dimanche les autorités ukrainiennes en pleine trêve pour les commémorations de la victoire 1945. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. Mais les belligérants s'accusent de part et d'autre de continuer les opérations militaires, faisant de nouvelles victimes civiles.
L'administration de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (sud-est) a rapporté qu'une enfant âgée de trois ans avait été blessée lors d'une attaque de drone dans le district de Synelnykové et qu'elle avait été hospitalisée dans un «état stable».
Source: AFP
Poutine assure que la guerre en Ukraine «se dirige vers sa fin»
Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi que la guerre en Ukraine «touchait à sa fin», fustigeant les pays occidentaux pour leur soutien à Kiev.
«Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave», a-t-il répondu à une question visant à savoir si l'aide occidentale à l'Ukraine allait trop loin.
Source: AFP
Poutine dit que l'armée russe en Ukraine affronte des «forces agressives»soutenues par l'OTAN
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que l'armée russe affronte en Ukraine des forces «agressives» soutenues par l'OTAN, lors d'un discours sur la place Rouge pour les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie.
«Le grand exploit de la génération victorieuse (contre Adolf Hitler, ndlr) inspire aujourd'hui les soldats qui mènent l'opération militaire spéciale (en Ukraine). Ils font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan», a déclaré Poutine, assurant que la cause de Moscou était «juste».
Source: AFP
Début du défilé sur la place Rouge à Moscou pour le 9-Mai
La parade militaire sur la place Rouge a débuté samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, selon des images diffusées par la télévision publique, un défilé conforté par une trêve de trois jours annoncée la veille par Donald Trump.
Plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place de Moscou ont été passés en revue par le ministre de la Défense, Andreï Belooussov, tandis que le président Vladimir Poutine est assis en tribune, selon ces images de la télévision publique.
Au son de la musique d'un orchestre, les militaires ont répondu des "Hourra" lors de cette première partie du défilé précédant un discours de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans.
Des soldats de l'armée nord-coréenne, qui a aidé Moscou à chasser au printemps 2025 des troupes ukrainiennes de la région de Koursk, prennent part aux commémorations, selon la télévision russe.
Après deux tentatives de trêves - ukrainienne puis russe - non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi.
Source: AFP
Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours
Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi, alors que Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve unilatérale avant les commémorations en Russie du 9-Mai.
«Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que la trêve inclurait notamment «un échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays».
Ces informations ont été été confirmées par Kiev. «Un cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.
De son côté, la Russie a confirmé la trêve et un échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine. «Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Zelensky dit espérer la venue en Ukraine des émissaires de Trump dans les prochaines semaines
Le président Volodymyr Zelensky a dit vendredi espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines pour des pourparlers sur la fin de l'invasion russe qui sont actuellement au point mort.
«Nous coordonnons l'agenda des visites nécessaires et nous attendons des représentants du président américain à la charnière du printemps et de l'été», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Plus de 3000 attaques contre des hôpitaux en Ukraine recensées depuis le début de la guerre
L’Organisation mondiale de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé plus de 3000 attaques contre des structures de soins en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. L’OMS souligne l’ampleur des dégâts subis par le système de santé ukrainien depuis le début du conflit.
«Au cours de 1534 jours de guerre, le système de santé ukrainien a subi des attaques répétées, l'OMS a vérifié plus de 3000 attaques contre les services de santé», a écrit la direction européenne de l'organisation dans un communiqué.
Dans 80% des cas, les attaques ont visé un hôpital ou un centre de soins et dans les 20% restant une ambulance ou un véhicule de santé. «Chacune de ces attaques constitue une violation du droit international humanitaire», a déclaré le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge. «Cela ne peut pas être normalisé.»
Source: AFP
En pleine trêve, un important feu de forêt se déclenche dans la zone radioactive de Tchernobyl
Un important feu de forêt s'est déclaré dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, après la chute d'un drone, ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes assurant qu'aucune hausse de radioactivité n'avait été détectée.
«A la suite de la chute d'un drone, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la réserve de Tchernobyl» jeudi, a indiqué l'administration de ce site.
Le feu est toujours en cours vendredi sur une superficie de 1100 hectares, les rafales de vent entravant le travail de pompiers, a-t-elle précisé.
Source: ATS
La Russie et l'Ukraine s'accusent tour à tour de violer la trêve
La Russie a assuré vendredi avoir riposté «de manière symétrique» aux «violations» par l'Ukraine de la trêve de deux jours décrétée unilatéralement par Moscou à l'occasion des commémorations du 9-Mai.
«Malgré l'annonce du cessez-le-feu, les forces armées ukrainiennes ont continué d'effectuer des frappes de drones et d'artillerie sur les positions de nos forces», a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. L'armée russe «a riposté de manière symétrique à ces violations de la trêve», selon la même source.
Zelensky accuse de son côté la Russie de violer la trêve. Une brève alerte antiaérienne de neuf minutes avait retenti à Kiev vendredi matin, plusieurs heures après le début de la trêve. L'alerte a été déclenchée en raison d'une menace de frappe de missile balistique, selon les autorités locales.
Source: AFP
Zelensky accuse Moscou de ne pas respecter sa trêve
Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a accusé vendredi Moscou de n'avoir pas fait «la moindre tentative» pour respecter sa trêve unilatérale de deux jours pour les commémorations du 9-Mai, après une série d'attaques de drones russes.
«Du côté russe, il n'y a pas eu la moindre tentative, même symbolique, de cessez-le-feu sur le front. Comme nous l'avons fait au cours des dernières 24 heures, l'Ukraine ripostera de la même manière aujourd'hui», a écrit vendredi Volodymyr Zelensky sur X, soulignant que les forces russes ont lancé plus de 850 drones sur le front pendant la nuit.
De son côté, l'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 56 drones russes hors du front, dans le reste du pays, dans la nuit.
Source: AFP
La Russie dit avoir intercepté 264 drones ukrainiens depuis le début de sa trêve unilatérale
La Russie a annoncé vendredi matin avoir détruit 264 drones ukrainiens depuis l'entrée en vigueur à minuit de sa trêve unilatérale de deux jours pour les commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie.
«Entre 00h et 07h heure de Moscou (21h et 04h GMT, ndlr), les moyens de la défense aérienne en service ont intercepté et détruit 264 (drones) ukrainiens», a écrit le ministère de la Défense dans un communiqué sur le réseau social russe Max. Les engins ont été interceptés dans une dizaine de régions, dont celle de Moscou, de même source.
Source: AFP