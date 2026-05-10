En pleine trêve, la Russie lance des attaques et blesse sept civils

Des attaques russes ont blessé au moins sept civils en Ukraine, dont un enfant, ont rapporté dimanche les autorités ukrainiennes en pleine trêve pour les commémorations de la victoire 1945. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. Mais les belligérants s'accusent de part et d'autre de continuer les opérations militaires, faisant de nouvelles victimes civiles.

L'administration de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (sud-est) a rapporté qu'une enfant âgée de trois ans avait été blessée lors d'une attaque de drone dans le district de Synelnykové et qu'elle avait été hospitalisée dans un «état stable».

Source: AFP