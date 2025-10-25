Ce tout petit pays européen réintroduit le service militaire

Le parlement croate a voté pour réintroduire le service militaire obligatoire dès 2026. Cette décision vise à renforcer les capacités défensives du pays face aux menaces mondiales croissantes et à la guerre en Ukraine.

Des soldats des forces armées croates participant à l'exercice «Combat Power 25» à Slunj, en Croatie, le 17 septembre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le parlement croate a voté vendredi pour la réintroduction du service militaire obligatoire afin de renforcer les capacités défensives de la Croatie, dans un contexte marqué par la montée des menaces dans le monde et la guerre en Ukraine.

Zagreb avait aboli le service militaire obligatoire en 2008, un an avant de rejoindre l'Otan, misant sur la professionnalisation de l'armée. Mais les dirigeants croates ont souligné que la situation géopolitique actuelle nécessitait le rétablissement d'une formation militaire de base pour renforcer les capacités de défense du pays.

«Nous assistons à une montée de différents types de menaces... qui exige réactivité et efficacité de la part de la communauté dans son ensemble», a déclaré cette semaine devant les députés le ministre de la Défense, Ivan Anusic, du parti conservateur au pouvoir HDZ.

1100 euros par mois

«Face à toute menace, la défense du pays est cruciale», a-t-il dit. Quelque 18'000 jeunes gens seront appelés chaque année pour suivre dès l'âge de 18 ans une formation de deux mois, à partir du début de l'année 2026. Les femmes seront exemptées, alors que les objecteurs de conscience auront la possibilité d'accomplir un service civil de trois ou quatre mois, y compris au sein d'équipes mobilisées pour faire face aux catastrophes naturelles.

Pour adopter cette mesure, les députés ont amendé deux lois. Un total de 84 députés (sur 151 sièges au parlement) ont approuvé les amendements à la loi sur la défense, tandis que 110 ont amendé la loi sur le service dans les forces armées. Les conscrits recevront 1100 euros par mois, le montant pour ceux qui opteront pour le service civil alternatif n'ayant pas été précisé. Ceux ayant accompli leur service militaire seront avantagés lorsqu'ils postuleront à des emplois dans la fonction publique.

Les opposants de gauche ont estimé que la loi était discriminatoire vis-à-vis des femmes et de ceux qui choisiront la protection civile, car ils recevraient un salaire moindre et ne bénéficieraient pas d'un traitement préférentiel pour les emplois dans la fonction publique. La Croatie, 3,8 millions d'habitants, a adhéré à l'Union européenne (UE) en 2013.