Martin Pfister appelle à rejeter l'initiative
Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Le ministre de la Défense appelle à rejeter l'initiative 'Pour une Suisse qui s'engage' le 30 novembre. Cette initiative propose d'étendre l'obligation de servir à tous les jeunes, mais le gouvernement estime que ce n'est pas la solution pour garantir les effectifs.
Publié: il y a 16 minutes
L'initiative «service citoyen» a été déposée le 26 octobre 2023 (archives).
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'introduction d'un service citoyen n'est pas une option pour garantir les effectifs de l'armée et de la protection civile. Le ministre de la Défense Martin Pfister a appelé vendredi à rejeter cette initiative le 30 novembre.

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen) veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l’environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

Pas une solution pérenne

L'initiative veut donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Elle précise que les effectifs de l’armée et de la protection civile doivent être garantis.

Le Conseil fédéral et le Parlement reconnaissent le bienfondé de l'objectif de l'initiative, soit renforcer l'engagement des citoyens en faveur de la société. Mais ils estiment qu'une extension de l'obligation de servir n'est pas la bonne solution en ce qui concerne l'alimentation durable des effectifs de l'armée et de la protection civile.

