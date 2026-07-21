Kiev veut renforcer son arsenal de drones sous-marins avec le Sea Trident ST-1000, un engin autonome capable de mener des missions de combat ou de transport. Il affiche une autonomie d’environ 3700 kilomètres.

Cette nouvelle arme ukrainienne va faire mal à l'armée de Poutine

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Mattia Jutzeler

Peu d’armes symbolisent autant la guerre en Ukraine que les drones. Ce week-end encore, l’armée du président Volodymyr Zelensky a frappé des cibles au cœur de la Russie à l’aide de ces engins commandés à distance. Des attaques contre un dépôt pétrolier à Noginsk et des entrepôts du géant de la vente en ligne Wildberries, près de Moscou et de Tambov, ont fait 24 blessés au total.

L’Ukraine veut désormais aussi développper les drones sous-marins. En juin, le Sea Trident ST-1000 a été présenté au salon de l’armement Eurosatory, à Paris. Fabriqué en Ukraine, ce drone sous-marin est conçu pour des missions maritimes sans équipage et doit pouvoir se déplacer de manière entièrement autonome.

Difficile à détecter

Selon le portail spécialisé «Militarnyi», le Sea Trident peut mener des missions de combat ou de transport dans des zones maritimes de conflit. Il peut embarquer jusqu’à une tonne de charge utile et parcourir environ 3700 kilomètres.

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Le drone pèse 10 tonnes, mesure 10 mètres de long et 2 mètres de large. Selon son constructeur, il peut évoluer jusqu’à 60 mètres de profondeur et atteindre une vitesse maximale d’environ 10 nœuds, soit près de 18 km/h. Le Sea Trident peut aussi être déployé à seulement 5 mètres de profondeur, ce qui le rendrait plus difficile à détecter par les systèmes russes.

Fabriqués avec du plastique

Pour limiter les coûts et accélérer la production, plusieurs éléments du Sea Trident sont en plastique. C’est notamment le cas de sa coque cylindrique, rapporte le portail spécialisé espagnol «Defensa». Plusieurs hélices, placées à l’arrière et sur les côtés de l’appareil, doivent assurer sa stabilité.

Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à miser davantage sur les drones, y compris sous l’eau. L’entreprise américaine d’armement Anduril a dévoilé mi-avril 2024 le Ghost Shark, un drone sous-marin de pointe. Cet engin peut plonger jusqu’à 6000 mètres de profondeur et dispose d’une autonomie de plus de 500 kilomètres.

Le Ghost Shark devrait toutefois coûter nettement plus cher que le Sea Trident ukrainien. Un exemplaire américain vaut 140 millions de dollars, soit environ 127 millions de francs. Le prix exact de son équivalent ukrainien n’est pas connu.