Le Botswana dénonce un nombre croissant de ses citoyens forcés de combattre en Ukraine sous uniforme russe. Des stratagèmes de recrutement trompeurs les amènent sur le front, où les conditions sont jugées périlleuses.

A court de chair à canon, Poutine manipule ses recrues

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AFP Agence France-Presse

Un nombre «alarmant» de ressortissants du Botswana sont forcés de combattre sous uniforme russe dans la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine après avoir été piégés par des stratagèmes de recrutement trompeurs, a déclaré le gouvernement botswanais samedi.

Ces derniers mois, plusieurs pays africains ont signalé que certains de leurs ressortissants avaient été dupés pour combattre au sein de l'armée russe et que nombre d'entre eux ont trouvé la mort sur le champ de bataille. «Des rapports récents indiquent que le nombre de Botswanais entraînés par tromperie dans ce type d'arrangements augmente à un rythme alarmant», a annoncé le ministère botswanais des Relations internationales dans un communiqué.

Une fois sur place, «ils sont contraints de participer à des combats actifs», a expliqué la même source. «Le ministère continue de recevoir des appels déchirants de Botswanais se trouvant déjà sur la ligne de front, décrivant les conditions périlleuses auxquelles ils sont confrontés». Le communiqué ne précise pas combien de Botswanais se trouvent en Russie ou en Ukraine. En décembre, le gouvernement avait indiqué qu'au moins deux jeunes Botswanais avaient peut-être été recrutés.

Egypte, Cameroun et Ghana

Mi-février, le collectif «All Eyes on Wagner» («Tous les yeux sur Wagner», du nom de l'ex-groupe paramilitaire russe éponyme) avait publié les noms de plus de 1.400 Africains que Moscou avait recrutés entre janvier 2023 et septembre 2025 pour combattre en Ukraine, ajoutant que plus de 300 d'entre eux étaient décédés.

Les plus gros contingents venaient d'Egypte, du Cameroun et du Ghana, selon le collectif. Plusieurs pays d'Afrique australe ont également signalé le recrutement par la Russie de leurs ressortissants. La Russie a lancé une offensive à grande échelle contre l'Ukraine le 24 février 2022 sur l'ordre du président russe Vladimir Poutine, qui espérait une capitulation rapide. Le conflit, qui a fait des dizaines voire des centaines de milliers de morts, est toujours en cours et les efforts diplomatiques au point mort.