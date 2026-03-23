Zelensky craint une pénurie de diesel à cause de la guerre au Moyen-Orient

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné lundi à son gouvernement de garantir un approvisionnement stable en diesel, après que la guerre au Moyen-Orient a fait flamber les prix du pétrole et que des experts s'inquiètent d'une pénurie dès avril.

«Tous les organismes doivent travailler en étroite coopération avec (les acteurs sur) le marché des carburants pour assurer des livraisons ininterrompues et pour rendre plus clair, pour la société, quelles options de soutien gouvernemental existent», a-t-il déclaré.

En effet, des analystes de la société ukrainienne de conseil en énergie Enkorr ont émis des doutes sur l'approvisionnement du pays dès avril, en raison de la volatilité des prix. «Les entreprises ukrainiennes peinent à s'adapter», a alerté la société lundi, alors que les prix du diesel ont bondi de près de 25% en Ukraine depuis le 28 février.

«Il n'y a pas de pénurie et il n'y en aura pas», a de son côté rassuré Serguiï Kouïoun, le directeur d'A 95, une autre société de conseil. Et d'ajouter qu'environ 40% des besoins pour le mois étaient déjà sécurisés.

Source: AFP