Alerte aérienne dans la quasi-totalité de l'Ukraine
Des alertes aériennes ont été lancées mardi sur tout le territoire ukrainien à l'exception de la région d'Odessa (sud) en raison d'une vague d'attaques russes, selon les différentes autorités régionales.
Dans son adresse télévisée quotidienne mardi soir, le président Volodymyr Zelensky avait averti de la possibilité d'une «frappe massive» dans la nuit, et des raids russes ont déjà fait trois morts à Poltava et Zaporijjia, dans le centre et le sud de l'Ukraine, selon les autorités de ces deux régions.
Source: AFP
Zelensky craint une pénurie de diesel à cause de la guerre au Moyen-Orient
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné lundi à son gouvernement de garantir un approvisionnement stable en diesel, après que la guerre au Moyen-Orient a fait flamber les prix du pétrole et que des experts s'inquiètent d'une pénurie dès avril.
«Tous les organismes doivent travailler en étroite coopération avec (les acteurs sur) le marché des carburants pour assurer des livraisons ininterrompues et pour rendre plus clair, pour la société, quelles options de soutien gouvernemental existent», a-t-il déclaré.
En effet, des analystes de la société ukrainienne de conseil en énergie Enkorr ont émis des doutes sur l'approvisionnement du pays dès avril, en raison de la volatilité des prix. «Les entreprises ukrainiennes peinent à s'adapter», a alerté la société lundi, alors que les prix du diesel ont bondi de près de 25% en Ukraine depuis le 28 février.
«Il n'y a pas de pénurie et il n'y en aura pas», a de son côté rassuré Serguiï Kouïoun, le directeur d'A 95, une autre société de conseil. Et d'ajouter qu'environ 40% des besoins pour le mois étaient déjà sécurisés.
Source: AFP
Une attaque de drones touche un port russe près de la frontière finlandaise
Un incendie s'est déclaré dans le port russe de Primorsk après une attaque de drones sur la région de Leningrad, près de la frontière finlandaise, ont annoncé les autorités russes tôt lundi. «Plus de 50 drones» ont été détruits dans la nuit au dessus de la région russe de Leningrad (nord-ouest), a indiqué sur Telegram son gouverneur Aleksandr Drozdenko.
«Un réservoir de carburant a été endommagé dans le port de Primorsk, provoquant un incendie», avait-il rapporté un peu plus tôt, indiquant que le personnel a été évacué. Ce port de la mer Baltique se situe entre la frontière finlandaise et la grande ville de Saint-Pétersbourg.
Des attaques ukrainiennes ont déjà été recensées dans cette région de Leningrad, mais elle n'est pas un front majeur du conflit opposant la Russie et l'Ukraine depuis février 2022.
Source: AFP
La Russie dit s'être emparée d'un village frontalier dans le nord de Ukraine
Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que ses forces avaient pris le contrôle de Potapivka, un petit village situé près de la frontière russe dans le nord-est de l'Ukraine.
«A la suite d'actions déterminées, des unités du groupement Nord de soldats ont pris le contrôle du village», dans la région de Soumy, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Kiev n'a pas réagi immédiatement aux affirmations de la Russie.
Source: AFP
De nouvelles «réunions constructives» ont eu lieu entre Américains et Ukrainiens
Négociateurs américains et ukrainiens ont de nouveau tenu samedi en Floride des «réunions constructives» visant à avancer vers la fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe en Ukraine, a indiqué l'émissaire américain Steve Witkoff dans un message posté sur X.
«Aujourd'hui, en Floride, les délégations américaine et ukrainienne ont tenu des réunions constructives dans le cadre des efforts de médiation en cours. Les discussions ont porté sur la réduction et le règlement des points en suspens afin de se rapprocher d'un accord de paix global», a indiqué Steve Witkoff, précisant que l'autre émissaire américain Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, avait également participé aux réunions. «Nous saluons la poursuite des efforts visant à résoudre les questions en suspens, conscients de leur importance pour la stabilité mondiale» a poursuivi Steve Witkoff.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également évoqué de son côté ces réunions en cours: «Notre délégation est en Amérique au moment où je parle. Il y a déjà eu une rencontre aujourd'hui», a-t-il déclaré samedi dans son allocution quotidienne. «Les délégations vont poursuivre leurs discussions demain. Le plus important est de comprendre dans quelle mesure la partie russe est prête à avancer avec une fin véritable de la guerre», a ajouté le président ukrainien.
Source: AFP
La Russie frappée cette nuit par une offensive de drones record
L'Ukraine a lancé 283 drones sur la Russie dans la nuit de vendredi à samedi, l'un des nombres les plus élevés depuis le début du conflit, a indiqué le ministère russe de la Défense. Ils ont été interceptés, selon l'agence officielle RIA Novosti.
Environ 90 de ces engins ont visé la région frontalière de Rostov, selon son gouverneur Yuri Slyusar. Le gouverneur de la région de Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, a pour sa part fait état de deux blessés après une attaque de drones qui a endommagé plusieurs maisons.
Les négociateurs ukrainiens et américains doivent se retrouver aux Etats-Unis samedi pour de nouveaux pourparlers, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le processus de négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie patine.
Source: AFP
Zelensky affirme que l'Ukraine infiltrera la messagerie russe MAX
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Kiev travaillait à infiltrer la messagerie russe MAX, dont Moscou pousse l'adoption massive en Russie pour supplanter les applications étrangères et chiffrées comme Telegram.
Les autorités russes ont récemment imposé le blocage des applications WhatsApp et Telegram dans le pays au profit d'une «messagerie nationale», MAX, couteau-suisse numérique qu'elle tente d'imposer bon gré mal gré aux utilisateurs.
Le président ukrainien a reconnu qu'autant l'Ukraine que la Russie s'étaient servis de Telegram, populaire application de messagerie, pour recruter dans le pays ennemi et propager leurs points de vue sur la guerre déclenchée par l'invasion russe en février 2022.
«Ce sera certainement plus difficile de transmettre des signaux à leur société», a-t-il déclaré à des journalistes, dont l'AFP. «Néanmoins, j'ai reçu un rapport sur leur nouveau réseau, MAX. Nous atteindrons MAX aussi», a-t-il affirmé.
La Russie a accusé Kiev d'avoir organisé des actes de sabotage et des assassinats de responsables militaires notamment en utilisant Telegram, une application chiffrée et donc difficile à surveiller, pour recruter des exécutants et des complices.
Au contraire, MAX ne promet aucun chiffrement et héberge toutes les données échangées sur des serveurs en Russie, où les autorités bénéficient de plus en plus de moyens techniques et légaux de surveillance et de contrôle.
Source: AFP
Des frappes russes sur le sud de l'Ukraine font un mort
Des frappes russes sur le district de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont tué une femme et blessé deux personnes, dont un enfant, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale.
«Cette nuit, les Russes ont attaqué le district de Zaporijjia. Ils ont mené deux frappes, détruisant des maisons», a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale sur Telegram, ajoutant qu'une femme de 30 ans avait été tuée. Un garçon de 10 ans et un homme de 48 ans ont également été blessés dans l'attaque, a-t-il précisé.
Les négociateurs ukrainiens et américains doivent se retrouver aux Etats-Unis samedi pour de nouveaux pourparlers, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le processus de négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie patine.
Les discussions entre la Russie et l'Ukraine, parrainées par les Etats-Unis, ont été interrompues par la guerre au Moyen-Orient qui a éclaté le 28 février avec des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.
Source: AFP
Friedrich Merz dénonce la «déloyauté» d'Orban, qui bloque le prêt à l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz a fustigé dans la nuit de jeudi à vendredi la «déloyauté» du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui bloque le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine.
«Il s'agit d'un acte flagrant de déloyauté au sein de l'Union européenne qui ne s'est jamais produit sous cette forme auparavant. Et je suis fermement convaincu que cela laissera des traces profondes», a lancé le dirigeant allemand à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.
Source: AFP
Emissaires de Kiev et négociateurs américains discuteront samedi aux USA
Des émissaires de Kiev doivent rencontrer samedi aux Etats-Unis les négociateurs américains pour relancer le processus diplomatique visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'équipe ukrainienne – spécifiquement la partie politique du groupe – est déjà en route. Nous attendons une rencontre aux Etats-Unis ce samedi», a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne, estimant qu'il était "temps de mettre fin à la «pause» dans les pourparlers, interrompus depuis la guerre au Moyen-Orient.
Source. AFP
Trois morts dans des frappes russes sur une région frontalière
Deux frères âgés de 33 et 37 ans ont été tués dans la localité de Khoutir-Mykhaïlivsky dans une frappe russe en milieu de matinée, a indiqué le bureau du procureur régional de la région de Soumy.
Un homme de 62 ans est mort dans une autre frappe de drone russe sur la localité de Velyka Pysarivka, a annoncé sur Telegram Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire de la région. Des attaques russes ont par ailleurs fait plusieurs blessés dans des communes proches de la frontière avec la Russie, a-t-il précisé.
Source: AFP