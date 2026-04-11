Le Royaume-Uni gèle son projet de rendre les îles Chagos à l’île Maurice, citant un manque de soutien des Etats-Unis. La base militaire de Diego Garcia reste un enjeu stratégique majeur.

Londres suspend son projet de restitution des îles Chagos à l'île Maurice

Londres suspend son projet de restitution des îles Chagos à l'île Maurice

AFP Agence France-Presse

Le Royaume-Uni va suspendre son projet de restitution des îles Chagos à l'île Maurice faute du «soutien» du président américain, a indiqué samedi Downing Street, précisant que les discussions avec la Maison Blanche se poursuivaient. Ce projet de loi visant à rendre l'archipel de l'océan Indien à l'île Maurice allait arriver à échéance au Parlement, rendant son adoption peu probable.

«Nous continuons de penser que cet accord est la meilleure façon de protéger l'avenir à long terme de la base (militaire anglo-américaine de Diego Garcia, NDLR), mais nous avons toujours dit que nous n'irions de l'avant que s'il bénéficie du soutien des Etats-Unis», a déclaré un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer, ajoutant que les «discussions» avec les Etats-Unis se poursuivaient.

Selon les termes d'un accord signé en mai 2025, le Royaume-Uni doit restituer les Chagos à Maurice mais conserver un bail de 99 ans sur l'île principale, Diego Garcia, afin de maintenir une base militaire américano-britannique dans cette région stratégique. Donald Trump avait initialement donné son feu vert à l'accord.

Trump retourne sa veste

Mais en janvier, il avait fustigé ce qu'il avait qualifié de «grande stupidité» de Londres à propos de cet accord, devenu une source de tensions entre les deux pays. «Diego Garcia est un atout militaire stratégique essentiel tant pour le Royaume-Uni que pour les États-Unis. Garantir sa sécurité opérationnelle à long terme est et restera notre priorité - c'est là la raison même de cet accord», a encore indiqué un porte-parole de Downing Street.

Cette base fut d'une importance stratégique considérable pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis pendant la guerre froide et a joué un rôle majeur dans les deux guerres menées par les Etats-Unis en Irak (1990-1991, 2003-2011) et dans les bombardements américains en Afghanistan en 2001. Au moment de l'accord, le Premier ministre Keir Starmer avait martelé qu'il n'y avait pas d'«autre alternative» et qu'il s'agissait du «seul moyen de maintenir la base à long terme».