Entre fiscalité avantageuse et coût de la vie réduit, plusieurs pays attirent les retraités suisses. Thaïlande, Portugal ou Panama séduisent, tandis que 125'602 Helvètes ont quitté la Suisse en 2024.

Jean-Claude Raemy

Dire adieu au travail quotidien et laisser son esprit vagabonder: voilà à quoi ressemble la retraite idéale. Pourtant, de nombreux Suisses s'inquiètent pour leur prévoyance vieillesse. La prévoyance personnelle suffit-elle pour vivre confortablement dans une Suisse chère? Ceux qui ont tendance à répondre négativement à cette question se tournent rapidement vers d'autres pays plus avantageux.

Voici une sélection de dix destinations envisageables.

1 Monaco

La principauté de Monaco ne connaît ni impôt sur le revenu ni impôt sur les successions. De plus, les délits financiers commis à l'étranger ne sont pas poursuivis. Cependant, les obstacles financiers pour obtenir le droit de séjour sont très élevés: celui qui veut obtenir un droit de résidence permanent à Monaco doit déposer au moins 500 000 euros auprès d'une banque monégasque et un contrat de location ou d'achat d'un appartement correspondant à la taille du ménage doit être présenté.

Plus de 1200 Suisses vivent déjà à Monaco.

2 Le Portugal

Le Portugal est la nouvelle star parmi les destinations d'émigration. Au Portugal, le coût de la vie est relativement bas et le climat agréable. Ceux qui ont le statut spécial RNH (RNH signifie «residente não habitual») peuvent bénéficier d'un impôt forfaitaire ou d'une exonération fiscale. Attention, depuis 2023, une nouvelle règle s'applique aux retraités: alors que les pensions de retraite, les retraites et les rentes étrangères étaient jusqu'à présent exonérées d'impôt, elles seront désormais imposées forfaitairement à hauteur de 10%. Les autres revenus de l'étranger, tels que les dividendes, les intérêts et autres, restent exonérés d'impôt.

Fin 2024, 7619 Suisses vivaient au Portugal.

3 Dubaï

Malgré les frappes qui ont frappé Dubaï ce samedi 28 février, la ville de l'Emirat arabe-uni offre des infrastructures ultramodernes et est facilement accessible depuis la Suisse. L'émirat ne connaît pas les prélèvements fiscaux classiques. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour toutes les recettes provenant du pays ou de l'étranger, y compris les pensions, les revenus du capital ou les dividendes. Il en va de même pour l'impôt sur la fortune ainsi que l'impôt sur les successions et les donations.

Mais là aussi, les obstacles ne sont pas inexistants: pour obtenir le «Retirement Visa» pour étrangers, disponible depuis 2020, il faut pouvoir justifier d'un revenu mensuel de 20 000 dirhams (environ 5000 francs), disposer de moyens financiers d'environ 250 000 francs ou posséder des biens immobiliers aux Emirats d'une valeur d'au moins 500 000 francs. Une combinaison de ces droits est également possible. La situation est réexaminée tous les cinq ans.

Environ 3500 Suisses vivent dans les Emirats arabes unis (y compris Dubaï).

4 La Thaïlande

La Thaïlande est considérée comme une destination de choix pour les retraités européens, non seulement en raison du climat chaud, mais aussi du faible coût de la vie. Avec environ 1500 à 2000 francs par mois, il est déjà possible de bien vivre là-bas. Les soins de santé sont organisés de manière privée, mais sont de grande qualité et bon marché en comparaison internationale. Les avantages fiscaux sont également intéressants: les revenus étrangers sont exonérés d'impôts sous certaines conditions s'ils ne sont transférés en Thaïlande que l'année suivante. Un «Retirement Visa» spécial facilite le séjour permanent. Les personnes qui émigrent doivent toutefois se renseigner suffisamment tôt sur l'assurance maladie, les impôts et les prestations de prévoyance. Depuis 2024, toutes les rentes AVS transférées en Thaïlande sont considérées comme des revenus imposables.

Environ 10'800 Suisses vivent en Thaïlande, dont près de 6000 sont des retraités ou des préretraités.

5 Les Philippines

Plus de 7000 îles au choix, un coût de la vie bas et des habitants sympathiques. On accepte donc plus facilement les catastrophes naturelles occasionnelles. Point positif: les étrangers ne sont imposés que sur les revenus de source philippine. Les revenus des retraites sont donc exonérés d'impôts et il n'y a pas encore d'impôt sur la fortune.

Plus de 3500 personnes originaires de Suisse vivent aux Philippines.

6 Panama

Les personnes résidant au Panama ne paient des impôts que sur les revenus provenant d'une source panaméenne. Ce pays d'Amérique centrale n'a pas d'accords fiscaux avec d'autres pays et il n'existe pas de lois sur le contrôle des changes. De plus, les lois sur le secret bancaire sont très strictes. Pour les retraités, l'obtention d'un visa est très simple: il suffit de pouvoir justifier d'un revenu mensuel régulier de 1000 dollars. Il est également possible de déposer 170'000 dollars à la Bank of Panama. Celui qui obtient le visa a automatiquement droit à la résidence permanente. Les retraités bénéficient en outre de nombreux rabais dans la vie quotidienne. Attention: si le coût de la vie est bas à la campagne, il est relativement élevé à Panama City.

Plus de 900 personnes ont déjà émigré au Panama depuis la Suisse.

7 Le Costa Rica

Un paradis de vacances très prisé qui, malgré un coût de la vie relativement élevé, est de plus en plus apprécié des retraités. Ici aussi, tout revenu généré à l'étranger n'est pas imposé, quelle que soit sa nature ou sa source. L'autorisation de séjour permanent peut être demandée après trois ans déjà. La condition est de pouvoir justifier d'une pension d'au moins 1000 francs par mois.

Plus de 1700 Suisses vivent au Costa Rica.

8 Les Bahamas

L'ambiance des Caraïbes et la proximité des États-Unis? C'est ce qu'offrent les Bahamas. L'État insulaire ne connaît pas l'impôt sur le revenu. Ainsi, les pensions, les revenus du capital et autres sont exonérés d'impôts. Le coût de la vie est toutefois plutôt élevé, car des droits de douane élevés sont prélevés sur tous les produits importés.

Selon les dernières données disponibles, 307 Suisses vivaient aux Bahamas fin 2023. Nombre d'entre eux ne sont toutefois pas retraités, mais travaillent dans le secteur des services financiers.

9 L'Uruguay

L'Amérique du Sud? C'est aussi possible, en Uruguay. Le pays est sûr et offre un système fiscal territorial. Cela signifie que les pensions de retraite, les paiements de la sécurité sociale, les revenus locatifs et les gains en capital sont exonérés d'impôts. Seuls les paiements d'intérêts et de dividendes sont imposables. Mais ceux-ci ne sont dus que si l'on réside depuis au moins dix ans dans le pays.

Un peu plus de 1000 personnes originaires de Suisse vivent en Uruguay.

10 L'île Maurice

Le paradis des vacances dans l'océan Indien comme résidence permanente? Pourquoi pas: l'île Maurice prélève certes des impôts sur les revenus générés à l'étranger - le taux d'imposition pour l'impôt sur le revenu individuel est un forfait de 15%. Sinon, les conditions sont avantageuses et le coût de la vie relativement bas. Les retraités âgés d'au moins 50 ans peuvent demander un permis de séjour valable 10 ans. Pour cela, il faut pouvoir justifier d'un revenu mensuel (pension) d'au moins 1500 euros.

Environ 650 Suisses profitent de la vie à l'île Maurice.

Les meilleurs ne sont pas les plus populaires

Les pays classiques d'émigration des Suisses, comme le Brésil ou le Canada, ne figurent pas sur cette liste. Ceci parce qu'il n'y a pas d'avantages fiscaux dans ces pays. Les 125'602 personnes qui ont quitté la Suisse pour l'étranger en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique, ont pris en compte un grand nombre de facteurs dans leur réflexion. Quelles que soient les raisons: un conseil professionnel est indispensable avant de faire ce grand pas.