Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rejeté lundi l'idée d'un référendum sur l'UE, proposée par Vladimir Poutine. Ce refus intervient alors que les tensions russo-arméniennes s'exacerbent avant les législatives.

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rejeté lundi l'appel du président russe Vladimir Poutine à organiser un référendum sur une adhésion de l'Arménie à l'UE, sur fond de pressions de Moscou à une semaine des élections législatives.

La semaine dernière, Vladimir Poutine a appelé Erevan à organiser un référendum «le plus tôt possible», affirmant qu'il était impossible pour l'Arménie de concilier une adhésion à l'Union européenne et son maintien dans l'Union économique eurasiatique (UEE), dirigée par Moscou.

Un test pour Nikol Pachinian

Dans une allocution vidéo diffusée sur Facebook, Nikol Pachinian a indiqué qu'"il serait illogique d'organiser un référendum» tant que le choix entre les deux blocs «ne sera pas inévitable, tant que l'Arménie n'aura pas officiellement déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE ou qu'elle ne sera pas proche d'obtenir le statut de pays candidat».

Ces propos interviennent une semaine avant des élections en Arménie ayant valeur de test pour le Premier ministre, qui cultive des relations à la fois avec la Russie et l'Occident. Moscou a rappelé samedi son ambassadeur en Arménie pour des «consultations» concernant le renforcement des liens entre Erevan et l'UE. La veille, Vladimir Poutine avait déclaré que le «scénario ukrainien» avait commencé lorsque Kiev avait tenté d'adhérer à l'UE.

Relations changeantes

Selon Nikol Pachinian, les relations arméno-russes sont actuellement «dans une phase de transformation». «Nous sommes en train de construire de nouvelles relations avec la Russie, et je suis convaincu que nous y parviendrons, notamment parce que nos relations avec la Russie sont ouvertes et sincères», a-t-il déclaré.

Le Kremlin a indiqué lundi que Vladimir Poutine et Nikol Pachinian s'étaient entretenus par téléphone, précisant seulement que les deux hommes avaient discuté du sommet de l'UEE qui s'est déroulé la semaine dernière au Kazakhstan. Moscou a également indiqué que Poutine avait transmis ses voeux d'anniversaire au Premier ministre arménien.

Tensions depuis 2023

En mai, l'Arménie a accueilli un sommet européen, l'UE saluant un «bond en avant» dans ses relations avec le pays. L'Arménie et la Russie, qui partagent des siècles d'histoire commune, sont techniquement alliées.

Mais Erevan reproche à Moscou de ne pas l'avoir aidée lors de la guerre avec l'Azerbaïdjan en 2023 et sollicite les faveurs de l'UE et des Etats-Unis. L'Arménie a notamment suspendu sa participation à un pacte de sécurité régional avec la Russie. L'an dernier, l'Arménie a adopté une loi déclarant officiellement son intention de se porter candidate à l'UE, dans la continuité d'un partenariat noué en 2017.