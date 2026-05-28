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Elections du 7 juin
Donald Trump affiche son soutien total au Premier ministre arménien, pro-occidental

Donald Trump a annoncé son soutien «total» au Premier ministre arménien Nikol Pachinian avant les législatives du 7 juin. Ce scrutin testera le virage pro-occidental d'Erevan, qui s'éloigne de Moscou pour se rapprocher de Bruxelles et Washington.
Publié: 03:02 heures
Nikol Pachinian cherche désormais à renforcer ses liens avec Bruxelles et Washington.
Photo: IMAGO/SNA
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi soutenir le Premier ministre Nikol Pachinian pour les élections législatives du 7 juin en Arménie, un scrutin à valeur de test pour le gouvernement de ce pays du Caucase qui a récemment opéré un tournant vers l'Occident et pris ses distances avec la Russie. Nikol Pachinian, qui a gelé la participation arménienne à une alliance régionale chapeautée par Moscou et cherché à renforcer les liens avec Bruxelles et Washington, bénéficie du soutien «complet et total» du président américain, a annoncé ce dernier dans un message sur son réseau Truth Social.

Cette annonce intervient au lendemain d'une visite du chef de la diplomatie américaine à Erevan. Marco Rubio a renouvelé le soutien des Etats-Unis à un projet de corridor routier et ferroviaire – nommé en hommage à l'actuel président américain – passant par l'Arménie et reliant certaines régions de l'Azerbaïdjan, pays rival. 

La ruée vers l'Ouest

«Bientôt, les Etats-Unis et l'Arménie lanceront ensemble la 'La route de Trump pour la paix et la prospérité internationale', qui transformera le Caucase du Sud et aidera nos formidables compagnies énergétiques américaines à obtenir un accès depuis l'Asie centrale jusqu'aux Etats-Unis», a écrit Donald Donald Trump. Nikol Pachinian «est en train de rendre son pays fort, prospère et très sûr», a insisté le président américain mercredi.

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Le gouvernement actuel de Nikol Pachinian reproche à la Russie de ne pas l'avoir aidée face à Bakou lors d'une courte guerre en 2023, qui avait permis à l'Azerbaïdjan de reconquérir toute la région du Karabakh, disputée depuis des décennies. Nikol Pachinian est même allé jusqu'à évoquer une potentielle adhésion de son pays à l'UE, et le président français Emmanuel Macron s'est montré proche de lui lors d'une visite en mai.

Son principal adversaire lors des élections du 7 juin, l'homme d'affaires russo-arménien Samvel Karapetyan, a lui mis en garde contre toute «ruée imprudente» vers l'Occident. Le parti du Premier ministre est donné en tête dans les sondages mais il est loin d'être dominant au sein d'un système politique très fragmenté. La Russie demeurre le principal partenaire commercial de l'Arménie, qui dépend de Moscou pour ses fournitures d'armements et d'énergie.

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