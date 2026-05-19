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Pris au piège par la police
Un homme tue six personnes en Turquie et met fin à ses jours

En Turquie, un homme de 37 ans s'est suicidé mardi après avoir tué six personnes et blessé huit autres près de Tarse. La police l'avait localisé après une chasse à l'homme dans une zone boisée.
Publié: 11:37 heures
Des centaines de manifestants à Gaziantep, en Turquie, le 9 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Bashir Daher
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AFP Agence France-Presse

Une vaste chasse à l'homme lancée en Turquie à la recherche d'un tireur qui a tué six personnes dans le sud du pays a pris fin mardi matin, lorsque celui-ci s'est suicidé après avoir été acculé par la police, a rapporté l'agence de presse IHA.

Le suspect, âgé de 37 ans, s'était enfui dans une zone boisée après avoir semé la terreur avec son arme près de Tarse, où il a abattu six personnes et en a blessé huit autres. L'homme aurait d'abord abattu son ex-femme, a indiqué l'agence de presse Anadolu.

Le suspect a ensuite ouvert le feu dans un restaurant, tuant le propriétaire et un employé, avant de s'enfuir et d'abattre deux autres hommes, un berger qui faisait paître ses bêtes non loin et un chauffeur routier dans une station service, ont précisé les agences de presse privées DHA et IHA. L'identité de la sixième victime n'était pas claire.

Le tireur s'est enfui et la police a mobilisé des hélicoptères pour le retrouver finalement aux premières heures de mardi. Il a été repéré à l'intérieur d'une maison située à environ 10 kilomètres du lieu où la fusillade avait commencé. Le suspect s'est suicidé pour éviter d'être capturé, a indiqué l'agence IHA.

«Il m'a tiré dessus»

«Il est entré sans dire un mot (...) On a cru qu'il allait sortir son téléphone, mais il a sorti un pistolet. Je me suis baissé, il m'a tiré dessus», a rapporté à l'agence IHA, Mehmet Han Topal, un employé du restaurant blessé à une hanche.

Le suspect avait fait l'objet de «multiples hospitalisations pour dépendance à des substances interdites et divers diagnostics psychiatriques», selon un communiqué du bureau du gouverneur de la région publié sur X.

En avril, un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans un établissement scolaire d'une grande ville située 180 km plus à l'est, tuant neuf élèves et une enseignante. Un tireur de 19 ans avait fait 16 blessés un jour plus tôt dans un lycée du sud-est du pays. Selon les estimations d'une fondation turque, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation dans le pays, la plupart illégalement.


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