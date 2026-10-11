Au moins 11 personnes sont mortes et 27 ont été blessées dimanche dans l’ouest de la Turquie. Un car s’est renversé après avoir percuté un camion près d’une autoroute entre Bursa et Izmir.

En Turquie, un car se renverse et fait 11 morts et 27 blessés

En Turquie, un car se renverse et fait 11 morts et 27 blessés

AFP Agence France-Presse

Un car de tourisme s'est renversé dimanche après avoir percuté un camion dans l'ouest de la Turquie, un accident qui a fait au moins 11 morts et 27 blessés, ont annoncé les autorités.

L'accident est survenu près de l'entrée d'une autoroute, entre Bursa et la cité balnéaire d'Izmir, a indiqué le gouvernorat de Manisa sur X. «Dans cet accident, 11 de nos concitoyens ont perdu la vie et 27 ont été blessés», a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Manisa, Vahdettin Özkan, a précisé aux médias turcs que 34 passagers se trouvaient à bord du car. Parmi les 27 blessés, 16 sont en situation critique et deux en urgence vitale.

Les secours ont été immédiatement envoyés sur les lieux, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Mustafa Ciftçi, sur son compte X. «Nous suivons de près le déroulement de la situation en coordination avec l'ensemble des institutions concernées», a-t-il assuré.

Deux blessés se trouvent dans un état grave, selon le site du quotidien Hurriyet. Une photo de l'agence DHA montrait le car renversé, le pare-brise déchiqueté, à cheval sur les barrières de sécurité.

Selon plusieurs médias, le camion était une dépanneuse. Les premières informations indiquent que celle-ci aurait «empiété sur la voie opposée, provoquant la collision», selon Hurriyet.