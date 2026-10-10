Une Suissesse de 19 ans est morte noyée au Nicaragua, emportée avec deux autres femmes dans une rivière en crue à Chinandega. Leur véhicule a été submergé par les eaux après de fortes pluies, a annoncé Rosario Murillo.

Une Suissesse de 19 ans meurt noyée dans un accident de voiture

Une Suissesse de 19 ans meurt noyée dans un accident de voiture

ATS Agence télégraphique suisse

Une Suissesse de 19 ans a perdu la vie dans un accident au Nicaragua. Elle s'est noyée avec deux autres femmes lorsque leur véhicule traversait une rivière en crue. C'est ce qu'a annoncé vendredi la co-présidente du Nicaragua Rosario Murillo, dans une déclaration gouvernementale diffusée par la radio publique nicaraguayenne Canal 4. Samedi matin, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'avait pas confirmé cette information.

L'accident s'est produit tôt le matin dans la région de Chinandega, au nord-ouest du pays. En plus de la Suissesse de 19 ans, une Française de 24 ans et une Nicaraguayenne de 19 ans, employée d'un hôtel, sont également décédées. Elles circulaient à bord d'un pick-up et tentaient de traverser une rivière, en crue en raison de fortes pluies. Le véhicule a été emporté par le courant.

Au nom du gouvernement, Rosario Murillo a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Elle a rappelé l'importance de suivre strictement les alertes météo durant la saison des pluies, notamment concernant les orages, et a annoncé que les autorités ainsi que l'Insititut du tourisme allaient encore renforcer les consignes de prévention pour les hôtels.