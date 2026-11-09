Une explosion accidentelle dans une usine sidérurgique près d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, a fait 16 morts et 13 blessés, dont deux très graves, a annoncé lundi Recep Tayyip Erdogan.

Une explosion dans une usine en Turquie fait 16 morts et 13 blessés

Une explosion dans une usine en Turquie fait 16 morts et 13 blessés

AFP Agence France-Presse

Une explosion accidentelle dans une usine sidérurgique près de la ville portuaire d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a fait au moins 16 morts, dans des circonstances que le président Recep Tayyip Erdogan a promis de faire élucider.

«Malheureusement, 16 personnes ont perdu la vie dans l'explosion, tandis que 13 autres, dont deux sont dans un état critique, continuent de recevoir des soins médicaux», a déclaré le président à la télévision.

«Les circonstances de cet incident tragique (...), notamment les raisons pour lesquelles il a eu lieu, l'éventuelle existence de négligences et l'identité des responsables, seront établies», a-t-il ajouté alors que l'événement suscite une émotion considérable.

La puissante déflagration s'est produite vers 9h locales à l'usine Habas Demir Celik à Aliaga, à environ 60 kilomètres au nord d'Izmir, après l'effondrement d'une grue dans un four industriel. Un incendie s'est ensuite déclenché sur le site.

«Lors d'une opération de remplacement de chaudière (...), le pont roulant est tombé et les matériaux qui en sont tombés ont atterri dans le four à arc, provoquant une explosion dans l'aciérie située derrière celui-ci», a expliqué le gouverneur d'Izmir, Süleyman Elban.

Les images de l'agence Demirören Haber Ajansı (DHA) montraient un épais nuage de fumée s'élevant dans le ciel bleu, tandis que les flammes semblaient engloutir une haute structure au sein de l'usine.

«Un tremblement de terre»

Deniz Ulker, un témoin, a décrit des vibrations ressemblant à un séisme. «Le sol bougeait sous nos pieds, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Quand j'ai regardé l'usine de l'autre côté de la rue, une épaisse fumée noire en sortait. Un incendie s'est déclaré au niveau de la cheminée», a-t-il raconté à l'agence de presse publique Anadolu.

Selon le maire d'Izmir, Cemil Tugay, les équipes de secours s'attelaient à «dégager la plateforme (qui s'est) effondrée». Toutes les victimes sont des ouvriers de l'usine. Le ministre du Travail, Vedat Isikhan, et celui de l'Energie, Alparslan Bayraktar, se sont rendus sur place en fin d'après-midi, a confirmé le président Erdogan.

«Les causes de l'explosion, toute négligence et tout manquement à la surveillance doivent être mis en lumière en toute transparence, et aucun responsable ne doit rester impuni», a exigé le Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (DEM, opposition), troisième force politique du pays.

En milieu d'après-midi, le quotidien Evrensel, proche de l'opposition, a indiqué que des unités antiémeutes avaient été déployées devant l'hôpital public d'Aliaga où étaient admis les blessés. «La police bloque l'accès à l'hôpital. Les proches des blessés patientent dans la cour de l'établissement pendant que se poursuit le transfert des blessés», a précisé le site.

«Report des opérations de maintenance»

Deux militants du Collectif des ouvriers de la mer Egée ont été interpellés alors qu'ils dénonçaient les conditions de sécurité sur le site. «L'avidité aveugle de la direction de Habas a provoqué une catastrophe majeure», a dénoncé à l'Agence France-Presse (AFP) Oktay Türk, porte-parole du collectif.

«Nous avons exprimé notre indignation légitime et fondée (...) devant l'hôpital. Sonay Tezcan et Yücel Memis (...) ont été placés en détention», a-t-il dénoncé. «Nos camarades doivent être libérés immédiatement et les responsables de ce massacre traduits en justice.» L'entreprise a refusé de répondre par téléphone aux questions de l'AFP. La cellule locale du Parti du travail (EMEP, marxiste-léniniste) a déploré de son côté le non-respect systématique des mesures élémentaires de sécurité.

«Depuis des années, les ouvriers dénoncent le report des opérations de maintenance et de révision afin de ne pas perturber la production», a-t-elle relevé. «Les géants du fer et de l'acier, qui se vantent de leurs résultats à l'exportation, ne sont pas inquiétés et les inspections rigoureuses nécessaires ne sont pas effectuées.»

Selon Evrensel, il s'agit du troisième accident mortel dans l'entreprise en trois semaines. Il publie la liste de 11 travailleurs décédés depuis 2018, dont cinq sous-traitants et deux stagiaires. Plusieurs accidents ont eu lieu ces dernières semaines dans des mines de charbon du pays, dont un a fait cinq morts dans le district de Soma (ouest) début octobre.

Des sources syndicales avaient évoqué des tensions financières pesant sur la direction, qui les répercutait sur les ouvriers pour ouvrir un nouveau segment au sein de la mine.