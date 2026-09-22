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L'auteur arrêté
Attaque par balles dans une école en Turquie, des élèves blessés

Un établissement scolaire a été la cible d'une attaque par balles, lundi, dans la localité turque de Manisa. Plusieurs élèves ont été blessés.
Publié: 09:00 heures
Un important dispositif a été déployé aux abords de l'école (image d'illustration).
Photo: keystone-sda.ch
AFP

L'auteur présumé de tirs à l'arme à feu qui ont fait au moins huit blessés mardi, devant un établissement scolaire de l'ouest de la Turquie, a été interpellé par les forces de l'ordre, selon le bureau du gouverneur.

La police et des équipes médicales se sont déployées à Manisa, près de la grande ville d'Izmir, après l'attaque survenue vers 08h00 locales, a précisé la chaîne de télévision privée NTV. L'un des blessés se trouve dans un état sérieux, a-t-elle ajouté. L'identité de l'auteur des tirs n'a pas été immédiatement révélée.

Le suspect a ouvert le feu sans raison apparente avant de fuir, selon les médias locaux. Les autorités ont renforcé la sécurité aux abords de l'établissement.

Pas une première en Turquie

La Turquie a été bouleversée cette année par une tuerie dans un collège commise par un adolescent de 14 ans à Kharamanmaras (sud), qui a causé la mort d'un enseignant et de neuf enfants de 10 et 11 ans. L'auteur, fils d'un policier en retraite, a été tué sur place. La tuerie, la pire jamais perpétrée en Turquie en milieu scolaire, a conduit au limogeage du vice-ministre de l'Education.

Un autre incident a eu lieu dans la province de Sanliurfa, dans le sud-est du pays, où un ancien élève a ouvert le feu dans son ancien lycée, blessant 16 personnes, avant de se donner la mort face aux policiers.

Ces attaques ont suscité l'indignation de la population. Le président Recep Tayyip Erdogan, outre le limogeage de son vice-ministre de l'Education, a annoncé en avril que le gouvernement introduirait de nouvelles mesures, notamment des restrictions sur la possession d'armes à feu.

Selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

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