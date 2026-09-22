DE
FR

Discours à l'ONU
Erdogan appelle à reconstruire immédiatement la bande de Gaza

Depuis l'ONU à New York, Recep Tayyip Erdogan a plaidé mardi pour une reconstruction urgente de Gaza. Le président turc a critiqué Israël et invité les pays à reconnaître l'Etat palestinien.
Publié: 18:45 heures
Recep Tayyip Erdogan a plaidé mardi pour une reconstruction urgente de Gaza.
Photo: Anadolu
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président turc a exhorté mardi le monde à commencer «immédiatement» la reconstruction de la bande de Gaza, anéantie par la guerre entre le Hamas et Israël, dans un discours à l'Assemblée générale des Nations unies.

«Nous devons commencer la reconstruction de Gaza immédiatement. A cet égard, je vous appelle à exercer une pression accrue sur Israël», a déclaré à New York Recep Tayyip Erdogan. La délégation israélienne a quitté la salle lorsque le chef de l'Etat turc a demandé à tous les pays qui n'ont pas reconnu un Etat palestinien de reconsidérer leur décision.

«Les enfants de Gaza doivent être en sécurité. Quand les enfants palestiniens lèvent les yeux vers le ciel, ils devraient voir des cerfs-volants voler librement, pas des avions de chasse, des drones ou des drones armés», a-t-il encore déclaré. «Les enfants au Liban ne devraient pas se réveiller au milieu de la nuit au son des bombes», a insisté Recep Tayyip Erdogan.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus