Depuis l'ONU à New York, Recep Tayyip Erdogan a plaidé mardi pour une reconstruction urgente de Gaza. Le président turc a critiqué Israël et invité les pays à reconnaître l'Etat palestinien.

Erdogan appelle à reconstruire immédiatement la bande de Gaza

Erdogan appelle à reconstruire immédiatement la bande de Gaza

AFP Agence France-Presse

Le président turc a exhorté mardi le monde à commencer «immédiatement» la reconstruction de la bande de Gaza, anéantie par la guerre entre le Hamas et Israël, dans un discours à l'Assemblée générale des Nations unies.

«Nous devons commencer la reconstruction de Gaza immédiatement. A cet égard, je vous appelle à exercer une pression accrue sur Israël», a déclaré à New York Recep Tayyip Erdogan. La délégation israélienne a quitté la salle lorsque le chef de l'Etat turc a demandé à tous les pays qui n'ont pas reconnu un Etat palestinien de reconsidérer leur décision.

«Les enfants de Gaza doivent être en sécurité. Quand les enfants palestiniens lèvent les yeux vers le ciel, ils devraient voir des cerfs-volants voler librement, pas des avions de chasse, des drones ou des drones armés», a-t-il encore déclaré. «Les enfants au Liban ne devraient pas se réveiller au milieu de la nuit au son des bombes», a insisté Recep Tayyip Erdogan.