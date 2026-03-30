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Des chasseurs F-16 mobilisés
Un avion civil s'approche illégalement de la résidence de Trump à Mar-a-Lago

Un avion civil a violé la zone d'exclusion au-dessus de la propriété de Trump en Floride. Des avions de l'US Air Force ont tiré des fusées, avant d'escorter l'avion hors de la zone.
Publié: 07:40 heures
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Dernière mise à jour: 07:55 heures
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Un incident s'est produit dimanche dans l'espace aérien près de la résidence de Trump à Mar-a-Lago.
Photo: keystone-sda.ch
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Marian Nadler

Un avion civil a pénétré dimanche dans la zone d’exclusion aérienne surplombant la résidence du président américain Donald Trump, en Floride. «Des avions de chasse ont intercepté un appareil ayant violé l’espace aérien restreint au-dessus de Palm Beach, avant de déployer des fusées éclairantes», a indiqué sur X le commandement américain de défense aérienne NORAD. L’avion a ensuite été escorté en toute sécurité hors de la zone.

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L’incident a été rapporté en premier par l’agence Deutsche Presse-Agentur. Selon le NORAD, les fusées éclairantes ont été utilisées pour attirer l’attention du pilote et établir un contact avec lui. Elles se consument dans l’air et ne présentent aucun danger pour la population au sol.

Trump présent sur place

Le nombre d’avions de chasse F-16 Fighting Falcon mobilisés n’a pas été précisé. Le modèle de l'appareil civil n’a pas non plus été communiqué.

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La résidence Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump, se situe à Palm Beach, dans le sud-est de la Floride. Lorsqu’il y séjourne, une zone d’exclusion aérienne temporaire est instaurée pour assurer sa sécurité. Le président républicain, qui passe régulièrement ses week-ends à Mar-a-Lago, était donc présent au moment des faits.

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