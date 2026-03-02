Donald Trump n'a pas dirigé les attaques aériennes contre l'Iran depuis la Maison Blanche, mais depuis son club de Mar-a-Lago. Il y a mis en place une sorte de «War Room». C'est là qu'il a coordonné le lancement de l'opération «Furie épique».

Trump a fait de Mar-a-Lago son centre de commandement

Jessica von Duehren

Donald Trump préfère passer ses week-ends sur le green de son terrain de golf à Palm Beach. Mais vendredi, le président américain a dû ranger ses clubs dans son sac de golf et transformer sans plus attendre sa propriété de Mar-a-Lago en centre de commandement de guerre.

Comme le rapporte CNN, Trump n'a pas donné l'ordre d'attaquer l'Iran depuis la Maison Blanche, mais derrière les portes dorées de sa luxueuse résidence. Pendant que ses invités faisaient la fête en tenue de soirée lors du dîner de gala, Trump faisait basculer la politique mondiale avec son équipe dirigeante de l'autre côté de la propriété.

Les critiques critiquent les normes de sécurité

Outre Trump, le directeur de la CIA, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le chef d'état-major étaient présents pour superviser et coordonner le début de l'action militaire américaine contre l'Iran. Trump aurait personnellement suivi l'opération sur place.

Des photos publiées par la Maison Blanche montrent Trump sans cravate et avec une casquette «USA» en train d'observer les opérations. Ce n'est pas la première fois que Trump utilise sa propriété comme centre de pouvoir. Lors de crises précédentes, il avait déjà utilisé Mar-a-Lago comme lieu de rencontre pour des conseillers, des ministres et des invités internationaux.

Les critiques dénoncent depuis des années le fait qu'un club privé ne réponde pas aux normes de sécurité d'un centre de situation officiel. Les partisans, en revanche, y voient le style de Trump: il gouverne là où il se sent le plus à l'aise.