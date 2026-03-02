Des avions de combat américains se sont écrasés lundi au Koweït, au troisième jour des frappes au Moyen-Orient. «Ils ont probablement été victimes de tirs amis», a déclaré le commandement central américain (Centcom).

Plusieurs F-15 américains ont été abattus par erreur au Koweït

AFP Agence France-Presse

Les trois avions de chasse américains qui se sont écrasés lundi matin «ont probablement été victimes de tirs amis», a déclaré le commandement central américain (Centcom). Selon l'armée américaine, la défense aérienne koweïtienne a abattu par erreur deux F-15 Strike Eagle lundi soir (heure de la côte Est).

«Au cours d’opérations de combat en cours, notamment des attaques menées par des avions iraniens, des missiles balistiques et des drones, les avions de chasse américains ont été touchés par erreur par la défense aérienne koweïtienne», indique le communiqué. «Les six membres d’équipage se sont éjectés sains et saufs, ont été secourus et sont dans un état stable. Le Koweït a confirmé l’incident et nous remercions les forces armées koweïtiennes pour leur service et leur soutien dans le cadre de cette opération.»

Le Centcom enquête actuellement sur les causes de l'incident. Les avions participaient à l'opération militaire contre l'Iran, connue sous le nom d'opération Epic Fury. Le ministre koweïtien de la Défense avait déclaré tôt lundi matin que «plusieurs» avions de chasse américains s'étaient écrasés.

Les Etats-Unis ont mobilisé une flotte aérienne d'envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions furtifs F-35 Lightning, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.