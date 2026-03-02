DE
Le DFAE a pris la parole
Plus de 4000 touristes suisses bloqués au Moyen-Orient

Plus de 4000 touristes suisses sont coincés au Moyen-Orient après l’opération militaire américaine en Iran et la fermeture de l’espace aérien. Le DFAE dit ne pas avoir connaissance de blessés suisses, mais aucune solution de rapatriement n’existe pour l’instant.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Des milliers de personnes sont bloquées dans les aéroports.
ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 4000 touristes suisses sont bloqués dans la région du Moyen-Orient après l'opération militaire américaine en Iran. Le DFAE dit ne pas avoir connaissance de victimes suisses. «Nous n'avons pas connaissance d'un ou une Suisse frappé ou blessé», a déclaré lundi devant la presse Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Son service travaille pour soutenir les citoyens suisses se trouvant dans la région, a-t-elle ajouté. Plus de 4000 touristes helvétiques sont actuellement coincés en raison de la fermeture de l'espace aérien.

Il n'existe actuellement pas de solution pour rapatrier ces personnes, a déclaré Mme Jenni. Le DFAE est en contact avec Swiss pour en préparer une. Plus de 1000 personnes ont contacté la helpline mise en place par le DFAE depuis l'embrasement de la situation au Moyen-Orient samedi.

