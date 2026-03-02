DE
Première réaction des marchés
Le franc suisse et le dollar s'envolent en pleine escalade au Moyen-Orient

Le dollar et le franc suisse montent, valeurs refuge face aux tensions au Moyen-Orient. Les marchés redoutent une flambée du pétrole et de l’or.
Publié: 03:25 heures
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Le dollar et le franc suisse sont en nette hausse après le début du conflit qui s'étend au Moyen-Orient.
Photo: Imago
AFP Agence France-Presse

Le dollar et le franc suisse s'affichent en nette hausse dimanche, soutenus par leur statut de valeur refuge en pleine escalade militaire au Moyen-Orient, un premier signe de la nervosité des investisseurs en attendant l'ouverture du marché du pétrole. Vers 22h GMT, la devise américaine reprenait 0,37% à l'euro, à 1,1768 dollar pour un euro. Elle se renforçait aussi de 0,54% par rapport à la livre sterling, à 1,3409 dollar.

La monnaie helvétique gagnait elle 0,57% face à l'euro, à 0,9034 franc suisse pour un euro. «L'opération militaire américano-israélienne en cours contre l'Iran pourrait entraîner un regain d'intérêt pour le dollar américain à court terme», estime Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman (BBH).

Vers une hausse de l'or et du pétrole

Lorsque le risque géopolitique augmente, les investisseurs ont tendance à se tourner vers des devises considérées comme sûres, à l'instar du dollar et du franc suisse. La pérennité de ce mouvement «dépendra de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, ce qui aura des répercussions sur les marchés mondiaux» dans leur ensemble, note Fawad Razaqzada, analyste de marchés pour Forex.com.

Le marché des devises a repris ses activités à 18h GMT après sa pause hebdomadaire. C'est le premier d'ampleur dans ce cas: les cotations du pétrole et de l'or qui ont redémarré à 23h GMT dimanche, affichent de fortes hausses. Ceux du pétrole flambent à 80 dollars le baril, en raison de l'embrasement régional, qui implique de nombreux grands producteurs pétroliers.

Les investisseurs s'inquiètent en particulier de la paralysie du détroit d'Ormuz, passage étroit par lequel transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole. L'or pourrait lui remplir son statut de valeur refuge et se rapprocher de ses sommets historiques, à plus de 5500 dollars l'once (31,1 g). Les marchés boursiers asiatiques débuteront leur semaine à partir de 1h30 GMT, suivis de ceux en Europe et encore plus tard Wall Street.

