Un agent de la Maison Blanche, chargé du prompteur de Donald Trump, a été suspendu jeudi pour avoir parié sur le contenu des discours qu’il connaissait à l’avance, selon ABC News.

Il parie sur les discours de Trump à Washington et se fait virer

Il parie sur les discours de Trump à Washington et se fait virer

Plus de 100'000 $ de gains!

AFP Agence France-Presse

La Maison Blanche a annoncé jeudi la suspension de l'un de ses agents chargé du prompteur du président Donald Trump, suspecté d'avoir parié sur le contenu de ses discours qu'il connaissait à l'avance.

Cet agent a été suspendu «sans solde», a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain, lors d'un point-presse. Elle a ajouté que Donald Trump trouvait la situation «vraiment regrettable et, honnêtement, une honte».

Le média américain ABC News avait un peu plus tôt rapporté que le technicien chargé du prompteur, qui travaillait déjà pour Donald Trump pendant son premier mandat, avait gagné plus de 100'000 dollars grâce à ses paris. Il utilisait la plateforme de prédiction Kalshi, qui permet notamment aux internautes de parier sur la possibilité qu'une phrase ou un mot soient prononcés.

«Notre équipe de surveillance a rapidement signalé ces transactions et les a transmises à la CFTC», un régulateur financier américain, a réagi auprès de l'AFP un responsable de l'entreprise, Robert DeNault. «Nous avons apporté notre aide aux autorités de régulation dans cette affaire et leur avons fourni les éléments de preuve que nous avions recueillis, comme nous le faisons dans tous les cas de saisine», a-t-il ajouté.

De potentiels délits d'inités

De plus en plus importants – des dizaines de milliards de dollars y circulent chaque année –, les marchés de prédiction sont dominés par deux acteurs: Polymarket et Kalshi. Ils sont pour le moment régulés aux Etats-Unis par la CFTC, spécialisée dans les produits financiers. Ils diffèrent en cela du reste du secteur des jeux d'argent, contrôlé de façon étroite par les Etats américains.

Les soupçons de potentiels délits d'initiés se sont multipliés ces derniers mois. Plusieurs comptes avaient ainsi engrangé environ 1,2 million de dollars de bénéfices en pariant sur la date du déclenchement des opérations militaires américaines contre l'Iran quelques heures seulement avant les premières frappes. Les plateformes de prédiction sont interdites en France et dans plusieurs pays européens.



