Il parie sur l'élection de Trump et gagne 85 millions de dollars

Selon le Wall Street Journal, un ressortissant français appelé Théo avait placé des sommes considérables sur l'élection du candidat républicain Donald Trump par le biais de 11 comptes. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/ABACAPRESS

La société Chainalysis a révélé mercredi à l'AFP qu'un utilisateur de la plateforme Polymarket a engrangé 85 millions de dollars de gains en pariant sur la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine.

Selon le Wall Street Journal, il s'agit d'un ressortissant français appelé Théo, un ancien trader qui n'a pas voulu révéler publiquement son nom de famille. Le mois dernier, Polymarket avait confirmé qu'un parieur français avait placé des sommes considérables sur l'élection du candidat républicain.

Spécialisée dans l'analyse de transactions en cryptomonnaies, Chainalysis a effectué des recoupements et identifié 11 comptes aux caractéristiques similaires. Ils ont été alimentés en même temps, ont effectué des paris au même moment et ont été vidés simultanément, selon les données recueillies et croisées par Chainalysis.

Le joueur a misé quelque 70 millions de dollars au total sur la victoire du candidat républicain, récupérant, au final, cette somme, ainsi que 85 millions de dollars supplémentaires.

Contacté par le Wall Street Journal, il a confirmé avoir bien réalisé un bénéfice de ce montant. Sollicité par l'AFP, Polymarket n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Le domicile du fondateur de Polymarket perquisitionné par le FBI

Polymarket est une plateforme offshore de paris lancée en 2020, sur laquelle on ne peut miser qu'en cryptomonnaie. Elle est théoriquement interdite aux résidents américains. Comme d'autres sites de paris, Polymarket donnait un avantage marqué à Donald Trump avant l'élection, contredisant les sondages qui le donnaient au coude-à-coude avec la candidate démocrate Kamala Harris.

Tous les comptes identifiés par Chainalysis comme appartenant à la même personne apparaissent dans le top 20 des plus gros gains publié par Polymarket.

Selon plusieurs médias américains, le domicile new-yorkais du directeur général et fondateur de la plateforme, Shayne Coplan, a été perquisitionné mercredi par des agents du FBI, la police fédérale américaine. Selon le New York Post, le FBI a saisi le téléphone du patron de Polymarket ainsi que d'autres appareils électroniques. L'origine et le but de l'enquête restent indéterminés.

Un porte-parole de Polymarket a qualifié, auprès du site d'information Axios, l'enquête de «représailles politiques de la part du gouvernement (...) pour avoir prédit le résultat de l'élection présidentielle».