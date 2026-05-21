La légendaire mèche blonde de Donald Trump a fait le tour du monde, déchaînant les passions et inspirant les imitateurs du monde entier. Désormais, le président américain a un sosie bien particulier: un buffle de 700 kg, à la crinière blonde platine.
Son propriétaire n'a pas réfléchi à deux fois avant d'attribuer à son animal un petit nom: «Donald Trump». «Mon jeune frère l'a baptisé comme ça pour plaisanter, après avoir remarqué la touffe de poils sur sa tête», a-t-il expliqué à «The Independent».
Une ressemblance frappante
C'est le manque de mélanine qui confère à ce buffle albinos du Bangladesh cette chevelure si flamboyante. Une particularité extrêmement rare. Son propriétaire est aux petits oignons, lui brossant tous les jours sa crinière avec amour. Grâce à sa ressemblance avec le président américain, la bête a rapidement fait le buzz. Et oui, c'est une véritable star, les curieux se ruant dans sa ferme, près de Dacca, pour lui rendre visite et prendre une photo souvenir.
Sur les réseaux sociaux, certains se disent frappés par la ressemblance avec le président américain. D'autres n'hésitent pas à le tacler, affirmant que le caractère «doux et poli» de la bête contraste avec celui du chef de la Maison Blanche.
Il y a aussi un Netanyahu
Mais cette ferveur ne va plus durer longtemps. Le buffle sera sacrifié à la fin du mois pour la fête de l'Aïd. «Je suis triste, Donald Trump va me manquer», confie son propriétaire, qui a profité de la notoriété de sa bestiole. Il a même été contraint à limiter les visites pour limiter le stress de l'animal.
Fait rigolo: «Donald Trump» n'est pas le seul animal au Bangladesh à avoir été nommé en l'honneur d'une célébrité. Il y a aurait aussi un buffle «agressif» nommé «Netanyahu» dans la même ferme, tandis qu'un taureau à la crinière platine aurait été baptisé «Neymar».