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«L'unique risque»
Taïwan accuse la Chine de menacer la paix régionale

Taïwan a qualifié jeudi la Chine d'«unique risque» pour la paix en Asie, dénonçant harcèlement militaire et tactiques de zone grise, alors que Xi Jinping a mis en garde Donald Trump contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais.
Publié: 08:49 heures
Taipei estime que la Chine menace la paix et la stabilité régionales.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La Chine est l'"unique risque» pour la paix régionale, a lancé Taïwan jeudi, après que le président chinois Xi Jinping a prévenu son homologue américain Donald Trump que Pékin et Washington pourraient entrer en conflit si les Etats-Unis géraient mal la question de Taïwan.

«Les autorités de Pékin sont actuellement l'unique risque pour la paix et la stabilité régionales», a écrit le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué, citant comme preuves le «harcèlement militaire» chinois aux alentours de Taïwan et dans la région, ainsi que ses tactiques dites de zone grise (des manoeuvres coercitives qui ne constituent pas pour autant des actes de guerre).

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