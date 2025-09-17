Sous le charme, Trump quitte le Royaume-Uni ravi

Dernière mise à jour: il y a 43 minutes

Le président américain Donald Trump qualifie sa visite d'Etat au Royaume-Uni de grand honneur lors d'un dîner au château de Windsor. Il souligne être le seul président américain à effectuer deux visites d'État dans ce pays.

Donald Trump porte un toast aux côtés de Catherine, princesse de Galles, au château de Windsor, à Windsor, le 17 septembre 2025 Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que sa visite d'Etat au Royaume-Uni était «l'un des plus grands honneurs» de sa vie, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un dîner d'Etat au château de Windsor.

Donald Trump a souligné qu'il était le seul président américain à effectuer deux visites d'Etat dans ce pays – sa précédente date de 2019. «C'est véritablement l'un des plus grands honneurs de ma vie», a-t-il dit devant le roi Charles III et quelque 160 invités.

Le roi Charles III a salué mercredi l'«engagement personnel» de Donald Trump pour tenter de mettre fin aux conflits dans le monde. «Nos pays travaillent ensemble pour soutenir les efforts diplomatiques cruciaux, notamment, monsieur le président, votre engagement personnel à trouver des solutions à certains des conflits les plus insolubles au monde, afin de garantir la paix», a déclaré le monarque lors d'un dîner d'Etat au château de Windsor.

