AFP Agence France-Presse
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à Pékin devant la presse que son pays et la Chine, proches partenaires, entendaient préserver leur politique étrangère «indépendante».
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«Le plus important, c'est que la Russie et la Chine sont attachées à une politique étrangère indépendante et souveraine, qu'elles oeuvrent ensemble dans le cadre d'une coopération stratégique étroite et qu'elles jouent un rôle stabilisateur important sur la scène mondiale», a indiqué Poutine aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping.
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