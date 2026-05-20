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Vladimir Poutine reçu en grande pompe par Xi Jinping à Pékin
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Rencontre au sommet:Vladimir Poutine reçu en grande pompe par Xi Jinping à Pékin

Une politique «indépendante»
Poutine et Xi Jinping refusent que Trump leur dise quoi faire

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont souligné mercredi à Pékin leur partenariat étroit. La Russie et la Chine entendent défendre leurs politiques étrangères indépendantes.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Vladimir Poutine et Xi Jinping ont souligné mercredi à Pékin leur partenariat étroit.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à Pékin devant la presse que son pays et la Chine, proches partenaires, entendaient préserver leur politique étrangère «indépendante».

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Rencontre au sommet
Vladimir Poutine reçu en grande pompe par Xi Jinping à Pékin

«Le plus important, c'est que la Russie et la Chine sont attachées à une politique étrangère indépendante et souveraine, qu'elles oeuvrent ensemble dans le cadre d'une coopération stratégique étroite et qu'elles jouent un rôle stabilisateur important sur la scène mondiale», a indiqué Poutine aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping.


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