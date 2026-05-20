Vladimir Poutine et Xi Jinping ont souligné mercredi à Pékin leur partenariat étroit. La Russie et la Chine entendent défendre leurs politiques étrangères indépendantes.

Poutine et Xi Jinping refusent que Trump leur dise quoi faire

Poutine et Xi Jinping refusent que Trump leur dise quoi faire

AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à Pékin devant la presse que son pays et la Chine, proches partenaires, entendaient préserver leur politique étrangère «indépendante».

«Le plus important, c'est que la Russie et la Chine sont attachées à une politique étrangère indépendante et souveraine, qu'elles oeuvrent ensemble dans le cadre d'une coopération stratégique étroite et qu'elles jouent un rôle stabilisateur important sur la scène mondiale», a indiqué Poutine aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping.



