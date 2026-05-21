Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont eu une conversation téléphonique houleuse sur l'Iran. Alors que Trump espère un accord de paix, Netanyahu pousse apparemment pour une poursuite de la guerre.

Benjamin Netanyahu «fou de rage» après un appel téléphonique avec Donald Trump

Benjamin Netanyahu «fou de rage» après un appel téléphonique avec Donald Trump

Au sujet de la guerre en Iran

Janine Enderli

Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont eu mardi un échange téléphonique tendu sur fond de blocage des négociations avec l'Iran, révélant des tensions croissantes entre Washington et Israël.

Dans un premier temps, les médias israéliens ont évoqué une conversation «dramatique». De nouveaux détails rapportés par le portail américain Axios indiquent que Benjamin Netanyahu serait ressorti de l’appel «fou de rage».

Trump joue les caïds

Un document révisé, élaboré par le Qatar et le Pakistan avec le soutien d'autres médiateurs régionaux, visait à apaiser les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Tandis que Donald Trump espère un accord, Benjamin Netanyahu semble, lui, plaider pour la poursuite du conflit.

«La seule question est de savoir si nous irons jusqu'au bout ou s'ils signeront un document, a déclaré le président américain ce mercredi. Nous verrons bien ce qui se passera!» Plus tard dans la journée, il a souligné que les pourparlers avec Téhéran étaient «sur le fil», entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes. En parallèle, Trump a déclaré que Netanyahu ferait «tout ce que je lui demanderai».

Les négociations en cours se fondent sur une proposition iranienne en 14 points, que les Etats-Unis et l'Iran examinent actuellement. Elles portent notamment sur les divergences relatives au programme nucléaire iranien et au déblocage progressif des fonds iraniens par les Etats-Unis.

D'abord une lettre d'intention, puis un accord

Les divergences entre Washington et Tel-Aviv ont éclaté au grand jour lors de leur récent échange téléphonique. Selon une source américaine, Donald Trump a présenté à Benjamin Netanyahu un projet de «lettre d'intention» destiné à mettre officiellement fin à la guerre et à ouvrir 30 jours de négociations sur les points encore litigieux.

D'après deux sources israéliennes, Benjamin Netanyahu s'est fermement opposé à cette initiative de Trump. L'une d’elles le décrit comme «extrêmement inquiet».

Donald Trump souhaite encore patienter. «Si je peux sauver des vies humaines en attendant quelques jours, je pense que c'est une bonne chose», a-t-il déclaré. Benjamin Netanyahu envisagerait de se rendre prochainement à Washington. Reste à voir si les tensions entre les deux dirigeants vont se poursuivre.