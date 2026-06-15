Organisé le 14 juin, jour du 80e anniversaire de Donald Trump, l'énorme événement sportif «UFC Freedom 250» a invité des combats de MMA sur la pelouse de la Maison-Blanche. Or, une majorité des Américains a trouvé l'idée médiocre.

Même les supporters de Trump ont détesté son immense fête d'anniversaire

Même les supporters de Trump ont détesté son immense fête d'anniversaire

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Donald Trump a célébré son 80e anniversaire le 14 juin à la Maison-Blanche avec l'«UFC Freedom 250», un événement mêlant fête et combats de MMA sous une structure de 28 mètres de haut, accueillant 5000 spectateurs. Cependant, il a été accueilli par des huées et des critiques concernant l'usage de ce lieu historique pour une telle manifestation.

Selon Reuters, l'événement a coûté près de 60 millions de dollars. Un sondage Ipsos révèle que 46% des Américains jugent cet événement inapproprié et nuisible pour l'image de la Maison-Blanche, tandis que seulement 31% des Républicains l'approuvent.

Trump a quitté l'événement pour se rendre au sommet du G7 à Evian, après avoir salué la foule et assisté aux combats. Le jour de son anniversaire coïncidait également avec le «Flag Day», ajoutant une dimension symbolique à cette célébration controversée.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Etre hué le jour de son 80e anniversaire, alors qu'on vient de dépenser des millions de dollars pour ériger un immense festival sportif sur sa propre pelouse, doit être une expérience incongrue. C'est pourtant ce qu'a vécu Donald Trump, le 14 juin, en ouvrant les portes de son titanesque «UFC Freedom 250», fusion singulière d'une fête et d'une compétition d'arts martiaux mixtes (MMA). D'après le «Washington Post», le président a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de cris carrément hostiles, à son apparition devant la foule, hier soir.

Sous l'arène de 28 mètres de haut baptisée «La Griffe», 5000 personnes, dont les proches du président, ont admiré les prouesses de quatorze athlètes durant plusieurs heures de combats. D'après les estimations de Reuters, l'événement aurait coûté près de 60 millions de dollars.

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31% des Républicains n'aiment pas l'idée

Alors que Trump, ravi du concept, claironnait sur TikTok son envie de laisser la gargantuesque structure en place ad eternam, les citoyens Américains ne partagent pas son avis. D'après un large sondage réalisé par Reuters et Ipsos, seuls 16% de la population estimait qu'il était approprié d'orchestrer un tel événement UFC à la Maison-Blanche. 46% trouvaient que cette décision était carrément insensée et inappropriée.

Pire encore: ils la jugement carrément nocive pour la réputation de la Maison-Blanche et réfutent l'association entre le 250e anniversaire des Etats-Unis, le 4 juillet, et les combats d'arts martiaux orchestrés par l'administration Trump sur un lieu historique et institutionnel. Même parmi le parti républicain, seuls 31% trouvaient l'idée bonne.

En revanche, 46% des grands fans d'MMA étaient absolument euphoriques à l'idée d'un tel événement, révèle un sondage sportif de Seton Hall.

Donald Trump: Même ses supporters ont détesté UFC Freedom

Le groupe de lanceurs d'alerte Public Integrity Project a d'ailleurs porté plainte contre l'événement, dénonçant des conflits d'intérêt problématiques, pointait «The Guardian».

«C'est un spectacle complètement fou!»

Force est néanmoins de constater que le président américain est parvenu à offrir un spectacle mémorable aux personnes s'étant déplacées à la Maison-Blanche. Apparaissant sur le balcon, arborant un pin's de l'UFC, Donald Trump a salué la foule avec le refrain de «Hail to the Chief» en arrière-plan. Une douzaine d'avions de chasse ont alors survolé le bâtiment en trompe, accompagnés de la voix de Zac Brown, qui entonnait «O'er the land of the free».

A noter que le 14 juin, jour de l'anniversaire de Trump, marque aussi le fameux «Flag Day», une célébration annuelle de la création du drapeau des Etats-Unis. Et c'est précisément ce contraste, le mélange entre sport, politique et célébration, que certaines personnes ont trouvé aussi dérangeant qu'absurde. «J'en ai vu, des choses surréalistes, dans ma vie, s'est notamment exclamé le podcasteur Joe Rogan, toujours selon le «Washington Post». Mais celle-ci doit être la plus surréaliste de toutes. C'est complètement fou.»

Quelques heures après le début de l'événement, Donald Trump a embarqué pour Evian, qui l'attendu de pied ferme pour le fameux sommet du G7. Arrivé à Genève aux alentours de 16h, le président s'est manifestement hâté de bondir dans un avion, après la fin des combats, auxquels il a assisté depuis une tribune privée, sertie de grillages, juste après avoir annoncé l'accord de paix avec l'Iran. Voilà un anniversaire qu'il n'est pas près d'oublier. Et le monde non plus.