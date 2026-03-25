L'Iran refuse la proposition de paix américaine

La télévision d'Etat iranienne, citant un responsable non identifié, a affirmé mercredi que l'Iran avait refusé le plan de paix proposé par les Etats-Unis pour mettre fin à près d'un mois de guerre.

«L'Iran a réagi négativement à la proposition américaine», a indiqué Press TV, chaîne publique en anglais et destinée à un public étranger. «La guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera d'y mettre fin, et non lorsque Trump le décidera», a-t-elle ajouté en relayant les propos du responsable iranien sous couvert d'anonymat.

Aucun communiqué officiel en ce sens n'a pour l'heure été publié, et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, qui avait mené pour l'Iran les pourparlers avec les Etats-Unis avant la guerre, ne s'est pas exprimé. Les médias iraniens, à l'image des agences Mehr et Tasnim, ont repris ces informations de Press TV.

Source: AFP