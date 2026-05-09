L'Iran menace les sites américains en cas d'attaque contre ses pétroliers

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé samedi de s'en prendre à des sites américains «dans la région» et à «des navires ennemis» en cas d'attaque contre ses pétroliers, ont rapporté des médias iraniens.

«Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis», a fait savoir le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, selon la télévision publique Irib et l'agence Isna.

Ces menaces surviennent au lendemain d'attaques de l'armée américaine contre deux pétroliers iraniens dans le Golfe d'Oman.

Source: AFP