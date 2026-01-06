DE
Icône de la mode malgré lui
Les ventes du survêtement de Maduro s'envolent... y compris en Suisse

Un post de Donald Trump sur Truth Social a transformé Nicolás Maduro en véritable icône mondiale de la mode. Le survêtement gris Nike Tech Fleece porté par le président déchu du Venezuela est presque en rupture de stock USA... et aussi en Suisse.
Donald Trump a déclenché un engouement mondial avec un simple post sur Truth Social. Le président américain a en effet publié une photo de l'arrestation de Nicolás Maduro – faisant ainsi du dirigeant vénézuélien, bien malgré lui, une nouvelle icône de la mode.

La scène est saisissante: les forces spéciales américaines arrêtent Maduro lors d'une opération nocturne et l'emmènent aux Etats-Unis. Sur le cliché, l'homme de 63 ans apparaît menotté à bord du navire de guerre USS Iwo Jima, les yeux bandés et muni de protections auditives. Une bouteille d'eau à la main, il porte un survêtement gris Nike, modèle «Nike Tech Fleece Hoodie». 

Presque épuisé aux Etats-Unis

A peine la photo publiée, les réseaux sociaux se sont emballés et le monde entier s'est enflammé au sujet du look décontracté de Maduro. Sur la toile, la tenue a été baptisée le «Maduro Fit» et les mèmes ont envahi les plateformes – tandis que les ventes de la polaire grise Nike Tech ont explosé. 

En l'espace de quelques heures, la couleur «Dark Grey Heather/Black» était quasiment épuisée sur la boutique en ligne américaine de Nike, rapporte le site lifestyle Hypebeast. Seuls quelques stocks résiduels restaient disponibles. En Europe aussi, le survêtement, commercialisé depuis 2013, redevient soudain un best-seller, selon le quotidien allemand «Bild».

Il en reste chez Manor

Et en Suisse? Chez Zalando, le vêtement vendu 120 francs est presque en rupture de stock. Il n'est plus disponible qu'en taille L. Le pantalon assorti, affiché à 115 francs, n'est plus en vente. Rupture totale.

Chez Manor, le haut de survêtement coûte 140 francs et reste disponible dans toutes les tailles. Le pantalon, en revanche, n'existe plus que dans quelques tailles, au prix de 120 francs. Sur le site suisse de Nike également, le pantalon (115 francs) est déjà une denrée rare. Le haut (135 francs) est encore proposé dans toutes les tailles.

Chez Nike, on doit se frotter les mains face à cette publicité gratuite d'ampleur mondiale. La multinationale des articles de sport, dont le siège est situé dans l'Oregon, aux Etats-Unis, ne s'est pas encore exprimée. Mais elle aurait tort de ne pas relancer rapidement la production de ce survêtement à la coupe devenue soudainement culte.

