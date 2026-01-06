Nicolas Maduro et sa femme Cilia Flores sont détenus depuis samedi au MDC de Brooklyn. Une prison new-yorkaise controversée pour ses conditions déplorables, sa violence récurrente et ses scandales de corruption.

Détention glaciale, violente et sans soins: la sombre prison de Brooklyn où croupissent les Maduro

La prison fédérale de Brooklyn, à New York, où sont incarcérés depuis samedi Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores est régulièrement décriée pour ses locaux vieillissants, des problèmes récurrents d'accès aux soins, de violence et un encadrement défaillant. Lundi, le juge qui a formellement signifié son inculpation à Nicolas Maduro et son épouse a ordonné qu'ils y soient maintenus en détention jusqu'à nouvel ordre.

Un ex-président du continent américain également accusé de trafic de drogue (puis condamné) y a séjourné avant eux: l'Hondurien Juan Orlando Hernandez, récemment gracié par Donald Trump. Parmi d'autres VIP récents, la prison a vu passer l'ex-rappeur P. Diddy, ou l'ancienne complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

Froid et violence

Seule prison de New York destinée à accueillir les prévenus en attente de procès ou de transfert, le Metropolitan Detention Center (MDC), situé au sud de la ville, est l'un des plus grands de ce type dans le pays, pouvant accueillir jusqu'à 1600 détenus environ. Au coeur d'un hiver particulièrement froid, en 2019, la prison a été frappée durant une semaine par une panne massive de chauffage et d'électricité.

Durant l'été 2024, deux détenus y ont été poignardés à mort par des codétenus, au cours d'un énième épisode de violence. En mars 2025, la justice a lancé des poursuites contre 25 personnes – détenus, associés extérieurs et un ancien gardien – dans une douzaine d'affaires de contrebande et de violences. A plusieurs reprises dans leurs décisions judiciaires, des juges new-yorkais ont critiqué le non-accès aux soins de certains détenus, des conditions de détention parfois indignes et des problèmes de corruption.

Depuis peu, les autorités ont aussi commencé à y détenir des personnes arrêtées pour situation irrégulière sur le territoire américain. «Le MDC de Brooklyn est un véritable désastre, opaque et inhumain, qui n'a pas sa place dans l'application des lois sur l'immigration», déplorait en août Daniel Lambright, conseiller au sein de l'Union pour les libertés civiles de New York (NYCLU).