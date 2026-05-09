Les Etats-Unis attendent une réponse de Téhéran

Les Etats-Unis ont frappé vendredi deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, dénonçant une menace dans le détroit d'Ormuz. Téhéran parle d'une «violation flagrante» du cessez-le-feu conclu en avril.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont frappé vendredi deux pétroliers iraniens, tout en disant attendre incessamment une réponse de Téhéran à sa dernière proposition en vue de mettre durablement fin aux hostilités.

Les navires, qui ne transportaient pas de cargaison selon l'armée, ont été «neutralisés» par un avion de chasse dans le golfe d'Oman, voie d'accès au stratégique détroit d'Ormuz. Des extraits vidéo en noir et blanc, diffusés par le commandement militaire américain pour la région (Centcom), montrent une épaisse fumée s'échappant de la partie arrière des tankers, dédiée au pilotage.

Détroit fermé

L'état des bateaux et des personnes à bord n'était pas connu vendredi soir. Téhéran a dénoncé auprès de l'ONU une «violation flagrante» du cessez-le feu conclu un mois plus tôt.

Une source militaire citée par l'agence Tasnim a fait savoir que les Iraniens n'étaient pas restés les bras croisés: «Après une période d'échanges de tirs, les affrontements ont cessé actuellement et le calme est revenu.» Des échanges de frappes avaient déjà eu lieu la veille.

Téhéran verrouille le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, depuis le début de la guerre le 28 février, qui a fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale. En rétorsion, Washington applique un blocus des ports iraniens.

Dix morts au Liban

Le Liban est depuis le 2 mars en parallèle le théâtre d'une guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël. Malgré une trêve, en vigueur depuis le 17 avril, Israël poursuit ses frappes, en particulier dans le sud du petit pays.

Ces bombardements ont tué dans la journée dix personnes - dont deux enfants et trois femmes, selon le ministère libanais de la Santé. Le Hezbollah a revendiqué deux attaques contre des bases militaires dans le nord d'Israël.

De nouvelles discussions entre Israël et le Liban, auxquelles le Hezbollah est opposé, sont prévues à Washington les 14 et 15 mai. «Consolider le cessez-le-feu» fait partie des «objectifs essentiels» que le Liban attend de cette troisième session de négociations avec Israël, selon le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi.

«Précieux» détroit

A Washington, Donald Trump a dit vendredi attendre dans la soirée une réponse des Iraniens à une proposition de paix, au-delà de la trêve. «Je devrais recevoir une lettre ce soir, donc on verra bien comment ça se passe», a-t-il dit à des journalistes. Auparavant, son chef de la diplomatie, Marco Rubio, avait dit attendre une réponse de Téhéran «dans la journée».

«Nous suivons nos propres processus et nous ne faisons pas attention à ces échéances», a répondu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, cité par la télévision d'Etat, en précisant que l'Iran étudiait toujours la proposition.

Marco Rubio a aussi sommé les Européens de venir en aide aux Etats-Unis pour sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz. Ces derniers ont jusqu'ici refusé de s'engager tant qu'un accord américano-iranien n'est pas conclu.

Le bras de fer entre Téhéran et Washington se traduit par un trafic maritime largement paralysé et des cours du pétrole élevés. Le baril de Brent de la mer du Nord a terminé la semaine une nouvelle fois au-dessus de cent dollars.

Un conseiller du Guide suprême iranien a estimé que le détroit d'Ormuz représentait pour l'Iran, qui le borde, «une opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique». «Avoir entre ses mains une position permettant d'influencer l'économie mondiale par une seule décision est une opportunité majeure», a-t-il souligné.