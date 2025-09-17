DE
Crise avec les Etats-Unis
Le Venezuela lance des exercices militaires aux Caraïbes

Le Venezuela lance des exercices militaires sur l'île de la Orchila en réponse au déploiement de navires américains dans les Caraïbes. Le ministre de la Défense annonce un «déploiement important» de la marine vénézuélienne.
Publié: il y a 56 minutes
Écouter
Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez à Caracas le 27 août 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Venezuela a lancé mercredi trois jours d'exercices militaires sur l'île de la Orchila, dans les Caraïbes, alors que les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans la zone, a annoncé le ministre de la Défense nationale à la telévision nationale.

«Aujourd'hui, notre commandant en chef (le président Nicolas Maduro, ndlr) nous a ordonné un exercice, une manoeuvre de campagne baptisée 'Caraibes souveraines'. (...) Il va y avoir un déploiement important de navires de la Marine bolivarienne. (...) Nous allons mettre en oeuvre des actions de guerre électronique», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, soulignant que le Venezuela se défend contre la «voix menaçante, vulgaire» des Etats-Unis.

