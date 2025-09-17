Le Venezuela lance des exercices militaires aux Caraïbes

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez à Caracas le 27 août 2025.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le Venezuela a lancé mercredi trois jours d'exercices militaires sur l'île de la Orchila, dans les Caraïbes, alors que les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans la zone, a annoncé le ministre de la Défense nationale à la telévision nationale.
A lire aussi
«Aujourd'hui, notre commandant en chef (le président Nicolas Maduro, ndlr) nous a ordonné un exercice, une manoeuvre de campagne baptisée 'Caraibes souveraines'. (...) Il va y avoir un déploiement important de navires de la Marine bolivarienne. (...) Nous allons mettre en oeuvre des actions de guerre électronique», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, soulignant que le Venezuela se défend contre la «voix menaçante, vulgaire» des Etats-Unis.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?