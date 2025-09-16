Les forces américaines ont abattu trois ressortissants vénézuéliens lors d'une nouvelle frappe contre un navire prétendument chargé de drogue, a annoncé Donald Trump. Selon le président américain, les personnes tuées étaient «trois terroristes masculins».

1/2 Le président américain Trump a annoncé la mort de «trois hommes terroristes» dans une frappe américaine. Photo: AFP

Marian Nadler et ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont annoncé lundi 15 septembre avoir à nouveau ciblé un navire supposément chargé de drogue. Trois ressortissants vénézuéliens sont morts dans la frappe, a annoncé le président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Selon lui, les victimes, qui ont été abattues dans les eaux internationales, étaient «trois terroristes masculins» qui se dirigeaient vers les Etats-Unis.

Le message du Chef d'Etat républicain est accompagné d'une vidéo de 27 secondes montrant une embarcations prise pour cible. Selon Donald Trump, l’opération a été menée le matin même, sur son ordre direct. Aucun soldat américain n’aurait été blessé lors de l’intervention.

«Nous vous traquerons»

«Ces cartels de la drogue extrêmement violents CONSTITUENT UNE MENACE pour la sécurité nationale, la politique étrangère et les intérêts vitaux des Etats-Unis», écrit Donald Trump dans son post.«Soyez prévenus: si vous transportez de la drogue qui peut tuer des Américains, nous vous traquerons!»

Selon le président américain, les activités illégales de ces cartels ont provoqué depuis des décennies des ravages aux Etats-Unis et coûté la vie à des millions de citoyens. «Ça suffit», conclut-il.

Il s’agit déjà de la deuxième frappe américaine de ce type. Début septembre, une opération contre un navire présenté lui aussi comme étant chargé de drogue avait fait onze morts dans les Caraïbes. Là encore, Donald Trump avait affirmé que l’embarcation devait acheminer de la drogue depuis le Venezuela vers les Etats-Unis. Le département d’Etat américain avait toutefois laissé entendre que la cargaison visait plutôt Trinité-et-Tobago ou un autre pays de la région. La base juridique de ces interventions demeure floue.

Pas de mention de Tren de Aragua

Cette fois, Donald Trump n’a pas mentionné le gang vénézuélien Tren de Aragua, qu'il avait nommément pointé du doigt lors de la première attaque. Cette organisation a été inscrite par le gouvernement américain dans la liste des groupes terroristes étrangers. Ce gang, considéré comme le plus puissant du Vénézuéla, est impliqué dans de nombreuses affaires de trafic de drogue, de racket, d’exploitation minière illégale et de transports de migrants clandestins.

Ces dernières années, son influence s’est étendue à d’autres pays d’Amérique latine, atteignant même les Etats-Unis. En pleine campagne électorale, Donald Trump avait multiplié les références à Tren de Aragua, allant jusqu’à affirmer que le gang contrôlait des ensembles résidentiels entiers dans l’Etat du Colorado. Des élus locaux avaient alors démenti ces déclarations.

Récompense offerte pour l'arrestation de Nicolás Maduro

Le conflit entre le Venezuela et les Etats-Unis s’est récemment intensifié. Selon plusieurs médias, Washington a déployé plusieurs navires militaires au large des côtes vénézuéliennes dans les Caraïbes, une mesure justifiée par la guerre contre la drogue. Parallèlement, la récompense promise par les autorités américaines pour toute information menant à l’arrestation du président vénézuéliens Nicolás Maduro a été doublée, atteignant 50 millions de dollars.

La justice américaine accuse le chef d'Etat sud-américain d’être impliqué dans le narcotrafic international. De son côté, Nicolas Maduro accuse Washington de convoiter en réalité les ressources naturelles de son pays. Il a qualifié la présence militaire américaine dans les Caraïbes de «plus grande menace» depuis un siècle et a averti qu’en cas d’attaque, il opposerait une résistance armée.