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Sous l'impulsion de Trump
Le Pentagone dévoile des documents secrets sur les ovnis

Le ministère américain de la Défense a levé le voile vendredi sur des dossiers jusqu’ici secrets concernant les ovnis. Donald Trump avait ordonné cette publication pour répondre aux nombreuses spéculations.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
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Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir publié un premier lot de documents.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir publié un premier lot de documents, précédemment tenus secrets, sur les objets volants non-identifiés, ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Donald Trump, à l'origine de cette publication.

«Ces documents, cachés derrière le secret-défense, ont longtemps alimenté, de manière justifiée, les spéculations, et il est temps que le peuple américain puisse y avoir directement accès», a déclaré le ministre de la Défense, Pete Hegseth, dans un communiqué.

Plus de 160 documents ont été publiés sur une page dédiée sur le site du Pentagone. Parmi eux, se trouvent notamment une série de rapports de décembre 1947 sur des «disques volants». Un autre dossier fait état d'un incident survenu en 2023, au cours duquel trois équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément «avoir vu des 'orbes' orange dans le ciel émettre ou lancer de plus petits 'orbes' rouges».

Trump critique Obama

Donald Trump avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales «d'identifier et de publier» les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis. Le jour même de cette annonce, le président américain s'en était pris à Barack Obama, coupable selon lui d'avoir livré des «informations classifiées» sur les extraterrestres.

A la fin d'un podcast diffusé quelques jours plus tôt, l'ancien président démocrate avait répondu à une question sur l'existence de ces derniers: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus». Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher l'existence des extraterrestres, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, Barack Obama avait clarifié sa position, affirmant n'avoir vu «aucune preuve, durant (sa) présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous».

Intérêt pour les ovnis boosté

L'intérêt pour les ovnis a été relancé ces dernières années, alors que le gouvernement américain enquêtait sur de nombreux signalements d'aéronefs aux caractéristiques apparemment surnaturelles, sur fond de craintes que des puissances adverses testent des technologies très avancées.

En mars 2024, le Pentagone a toutefois publié un rapport affirmant ne disposer d'aucune preuve que les «phénomènes aériens non identifiés» (PAN) soient liés à une technologie extraterrestre, de nombreuses observations suspectes s'étant révélées être de simples ballons météorologiques, avions espions, satellites ou autres activités ordinaires.

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