Donald Trump a annoncé la nomination des premiers membres de son conseil aux sciences et technologies (PCAST), incluant des figures influentes comme Mark Zuckerberg, Jensen Huang et Larry Ellison.

Le conseil tech de Trump compte Zuckerberg, Ellison et Huang

Le conseil tech de Trump compte Zuckerberg, Ellison et Huang

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a nommé mercredi les premiers membres du conseil aux sciences et technologies (PCAST), créé au début de son mandat, qui sera chargé de lui soumettre des propositions pour renforcer le secteur, selon un message posté sur X par la Maison Blanche. La première promotion compte treize membres, dont le PDG de Meta Mark Zuckerberg, le patron du géant des puces Nvidia, Jensen Huang, ainsi que le président d'Oracle (infrastructures informatiques), Larry Ellison.

Tous trois sont connus pour avoir des liens privilégiés avec le président américain, de même que Michael Dell, patron du groupe informatique portant son nom, et Marc Andreessen, de la puissante société de capital-investissement Andreessen Horowitz, également intégrés au conseil. Ce n'est pas le cas, en revanche, des patrons d'Amazon, Microsoft, Alphabet ou Apple, tous absents de la liste.

IA, crypto et sciences

Donald Trump a également nommé au conseil le cofondateur de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase, Fred Ehrsam, qui a contribué pour un million de dollars à la cérémonie d'investiture du président américain. Le conseil sera co-présidé par David Sacks, principal conseiller de Donald Trump sur les questions d'intelligence artificielle (IA) et cryptomonnaies, et Michael Kratsios, référent de la Maison Blanche sur les sciences et technologies.

Le décret créant le conseil, pris en janvier 2025, prévoit qu'il peut compter jusqu'à 24 membres et qu'il sera dissout deux ans après la publication du texte, donc théoriquement en janvier 2027, à moins d'une prolongation par le président américain.