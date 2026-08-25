Trump pèse plus de 100 kilos et inquiète les médecins

Donald Trump pèse désormais 108 kilos, suscitant des inquiétudes sur sa santé. Selon le «Washington Post», sa prise de poids et son mode de vie inquiètent les médecins, malgré les assurances de la Maison Blanche.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Donald Trump fait face à des questions sur sa santé, notamment liées à une prise de poids importante. Il aurait actuellement atteint 108 kilos, après avoir gagné près de dix kilos depuis sa dernière campagne présidentielle

Les médecins de la Maison Blanche lui ont recommandé de modifier son mode de vie, citant son goût pour la restauration rapide et son aversion pour le sport. Malgré cela, il plaisante publiquement sur son poids

Selon les données américaines, plus de 40% des adultes sont obèses. Trump reste actif, mais son état, marqué par une fatigue visible et des ecchymoses, alimente les spéculations

Janine Enderli

La santé du président américain Donald Trump fait l'objet de vives spéculations. Ses ecchymoses aux mains, ses gonflements aux chevilles et ses apparitions publiques où il semble fatigué ou somnolent suscitent l'inquiétude. Mais un nouveau facteur attire l'attention: Trump aurait pris près de dix kilos depuis sa dernière campagne présidentielle et pèserait actuellement 108 kilos.

D'après le «Washington Post», certains médecins considèrent ce surpoids comme un risque pour sa santé. L'administration a confirmé que l'octogénaire avait pris près de sept kilos entre ses deux derniers examens médicaux. Les médecins de la Maison Blanche ont déclaré lui avoir conseillé de revoir son mode de vie, compte tenu de sa préférence pour la restauration rapide et de son aversion pour l'exercice physique.

Si ces médecins considèrent cette prise de poids comme un risque pour la santé du président américain, ils précisent que de nombreux Américains rencontrent les mêmes problèmes. Selon les données du gouvernement américain, plus de 40% des adultes aux Etats-Unis sont obèses et 30% sont en surpoids. Pour rappel, le surpoids est un terme générique désignant un poids supérieur à la normale. En revanche, l'obésité désigne la forme grave et chronique du surpoids.

De son côté, Trump plaisante souvent sur son poids, affirmant qu'il ne veut pas porter de gilet pare-balles «parce que ça me grossit». En mai, il a déclaré dans le Bureau ovale: «Je connaissais beaucoup de gens qui étaient très complexés par leur poids, et ils sont morts. Moi, je suis là. Je vais bien.»

Une contusion à la main

Alors que l’inquiétude grandit parmi les professionnels de santé, la Maison Blanche souligne que le président est en «excellente santé». Toutefois, le débat autour du poids de Trump n’est toutefois qu’une partie des inquiétudes sur son état de santé. D’autres anomalies physiques ont également attiré l’attention à plusieurs reprises.

Lors du Forum économique mondial (WEF) cette année, un bleu sur le dos de la main du président américain a fait des remous. Interrogé à ce sujet, Trump a expliqué qu’il s’était cogné contre le bord d’une table. Un porte-parole a ajouté qu'il prenait régulièrement de l’aspirine, ce qui peut favoriser l’apparition de bleus. La fatigue de Trump et ses moments d'apparente somnolence lors de ses prises de parole publiques ont également soulevé des questions sur son état de santé à plusieurs reprises.

Malgré tout, ces observations isolées ne permettent pas de tirer de conclusions définitives. Ses médecins continuent de lui reconnaître une énergie et une résistance élevées pour son âge.