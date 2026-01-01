DE
FR

Sa santé scrutée à la loupe
Trump explique que ses hématomes sont dus à une forte dose quotidienne d'aspirine

Donald Trump, 79 ans, explique ses hématomes par une forte dose d'aspirine quotidienne et dément avoir somnolé lors d'événements publics. La Maison Blanche avançait, il y a quelques semaines, l'hypothèse de trop nombreuses poignées de main effectuées par le président.
Publié: 19:58 heures
1/2
Ses médecins lui conseillent une dose moins forte, mais le président veut «un joli sang fluide».
Photo: IMAGO/MediaPunch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump attribue les hématomes visibles sur sa main droite à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement, plus forte que celle que les médecins lui recommandent, et réfute s'être assoupi lors de récents événements publics dans un entretien avec le Wall Street Journal publié jeudi. «Ils (les médecins) préféreraient que je prenne la dose plus faible (d'aspirine). Je prends une plus forte (...) depuis des années, et ça cause des hématomes», explique-t-il.

Donald Trump, 79 ans, est le président américain le plus âgé jamais élu. «On dit que l'aspirine est bonne pour liquéfier le sang et je ne veux pas que du sang épais irrigue mon coeur. Je veux un joli sang fluide», justifie-t-il sur sa prise quotidienne de 325 milligrammes. Une faible dose correspond généralement à 81 milligrammes, selon la Mayo Clinic, un hôpital cité par le Wall Street Journal.

Le quasi-octogénaire est régulièrement vu avec le dos de sa main droite maquillé ou pansé pour dissimuler des bleus, attribués par la Maison Blanche à ses fréquents serrages de main et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine. «J'ai du maquillage facile à appliquer, ça prend dix secondes», raconte-t-il.

«Je ferme juste les yeux. Ça me détend beaucoup»

Contrairement à ses précédentes déclarations, Donald Trump précise avoir passé un scanner et non une IRM en octobre. Une information confirmée par son médecin Sean Barbabella dans un communiqué au journal américain, expliquant qu'il s'agissait d'"écarter définitivement tout problème cardiovasculaire» et que l'examen n'avait montré aucune anomalie. Le républicain assure également ne pas s'être assoupi pendant plusieurs événements publics, après avoir été vu avec des difficultés à garder les yeux ouverts, notamment lors d'un conseil des ministres en décembre.

A lire aussi
Un nouveau pansement sur la main de Trump sème le doute
Aspirine et poignées de main
Un nouveau pansement sur la main de Trump sème le doute
Vexé à mort, Trump accuse les médias de «sédition et trahison»
«Des articles MENSONGERS!»
Vexé à mort, Trump accuse les médias de «sédition et trahison»

«Je ferme juste les yeux. Ça me détend beaucoup», se défend-il, frustré que sa santé soit scrutée dans le moindre détail. «Parfois ils me prennent en photo en train de cligner des yeux et ils saisissent le moment où je cligne», poursuit-il. Après un diagnostic d'insuffisance veineuse chronique communiqué en juillet, le milliardaire explique avoir brièvement porté des chaussettes de contention, mais y avoir renoncé parce qu'il «n'aimait pas ça».

En avril, son bilan médical indiquait qu'il prenait notamment des médicaments pour le cholestérol. Donald Trump, qui n'a cessé pendant la campagne présidentielle d'accabler son rival démocrate Joe Biden, présenté comme sénile, se targue régulièrement de briller lors d'examens cognitifs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus