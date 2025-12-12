DE
Aspirine et poignées de main
Un nouveau pansement sur la main de Trump sème le doute

Le président américain Donald Trump, âgé de 79 ans, porte un pansement sur la main droite. La Maison Blanche explique que cela est dû aux nombreuses poignées de main et à la prise quotidienne d'aspirine.
Publié: il y a 25 minutes
L'explication des poignées de main avait déjà été avancée par la Maison Blanche il y a quelques semaines.
Photo: Julia Demaree Nikhinson
ATS Agence télégraphique suisse

Alors que le président américain Donald Trump portait ces derniers jours un pansement sur le dos de la main droite, la Maison Blanche a assuré à nouveau jeudi que cela s'expliquait par les très nombreuses poignées de main qu'il distribue. Donald Trump a désormais 79 ans.

«Nous vous avons donné une explication à cela par le passé», a déclaré jeudi la porte-parole Karoline Leavitt. «Le président est constamment en train de serrer des mains», a dit la porte-parole, reprenant l'explication déjà avancée il y a quelques mois quand le président américain avait été vu avec un hématome sur le dos de la main droite, couvert d'une épaisse couche de maquillage.

«Il prend aussi de l'aspirine quotidiennement» comme traitement préventif cardiovasculaire, a rappelé Karoline Leavitt, «ce qui peut contribuer à ces bleus que vous voyez». Cette explication avait également déjà été avancée par la Maison Blanche, avant l'apparition des pansements, que Donald Trump portait, par exemple, dimanche pendant une soirée de gala à Washington.

«Trahison»

La question de la santé est sensible pour le président américain le plus vieux jamais élu. Il n'a de cesse de répéter que son prédécesseur, le démocrate Joe Biden, était sénile au point de ne plus gouverner lui-même à la fin de son mandat.

Mardi soir, Donald Trump a jugé dans un message empreint de colère sur son réseau social Truth Social que les articles qui portent sur son état de forme relevaient de la «sédition, peut-être même de la trahison». Le président américain a passé en octobre une visite médicale incluant une IRM et son médecin a affirmé qu'il était en excellente santé.

