Jonathan Reiner a autrefois soigné un vice-président américain. Aujourd'hui, le cardiologue réclame des éclaircissements sur l'état de santé de Donald Trump. La Maison Blanche n'apprécie guère ses questions.

Un cardiologue de renom exige des réponses sur l'état de santé de Trump

Un cardiologue de renom exige des réponses sur l'état de santé de Trump

Marian Nadler

Jonathan Reiner était le cardiologue de Dick Cheney, ancien vice-président républicain entre 2001 et 2009 . Dans une tribune publiée dans le «New York Times», il soulève sept questions concernant l'état de santé de Trump, en s'appuyant sur des observations tirées de vidéos et photos. La Maison Blanche réagit avec indignation.

Dans cet éditorial publié cette semaine, Jonathan Reiner affirme que les Américains méritent des «réponses» concernant les problèmes de santé de leur président. Voici, en bref, les sept questions posées par le cardiologue:

1 Pourquoi Trump a-t-il récemment été examiné par 22 personnes au total?

Un nombre exceptionnellement élevé de spécialistes, même pour un bilan de santé complet destiné à des dirigeants. Quelles étaient leurs domaines d'expertise?

2 Qu’en est-il des ecchymoses clairement visibles sur les mains de Trump?

3 Trump souffre-t-il d’un gonflement chronique ou aigu des jambes?

4 Trump semble souvent avoir du mal à rester éveillé. L’équipe médicale du président a-t-elle identifié la cause de ce problème?

Et comment ce problème est-il traité?

5 Trump a subi en octobre 2025 un examen d’imagerie approfondi du cœur et de l’abdomen. Y a-t-il eu un symptôme particulier ou un événement clinique qui a motivé ces examens?

6 La Maison Blanche a-t-elle caché au public certains médicaments que Trump prend?

7 Pourquoi Trump a-t-il été soumis si souvent à un simple test cognitif?

Demande de création d’une commission indépendante

La Maison Blanche a d’abord réagi en encensant Trump, «le président le plus brillant, le plus accessible et le plus énergique de l’histoire américaine». Puis, Jonathan Reiner a été qualifié de «connard» et d’«idiot» qui s’adonnait à des «diagnostics à distance pour des raisons politiques». Selon le gouvernement, il serait une honte pour sa profession.

Jonathan Reiner n’a pas laissé passer cela. Lors d’une émission diffusée sur la chaîne CNN, il a rétorqué: «Je me considère davantage comme un atout, comme une ressource pour le service médical de la Maison Blanche, plutôt que comme un 'idiot'». Il a ajouté: «Dans une démocratie représentative, le peuple doit avoir confiance en la santé de son président et en sa capacité à diriger la nation. On nous a laissés trop longtemps dans l’ignorance.»

L'éditorial de Jonathan Reiner a de nouveau attiré l'attention sur un projet de loi du député démocrate Jamie Raskin. Celui-ci prévoit la création d’une commission parlementaire indépendante chargée d’évaluer la santé et l’aptitude des présidents en exercice, afin de garantir que des détails médicaux sensibles ne soient pas dissimulés au public.