DE
FR

La Maison Blanche le traite d'«idiot»
Un cardiologue de renom exige des réponses sur l'état de santé de Trump

Jonathan Reiner a autrefois soigné un vice-président américain. Aujourd'hui, le cardiologue réclame des éclaircissements sur l'état de santé de Donald Trump. La Maison Blanche n'apprécie guère ses questions.
Publié: il y a 14 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
1/6
Dans un éditorial publié dans le «New York Times», Jonathan Reiner a posé sept questions sur l'état de santé de Trump.
Photo: X@JReinerMD
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Jonathan Reiner était le cardiologue de Dick Cheney, ancien vice-président républicain entre 2001 et 2009 . Dans une tribune publiée dans le «New York Times», il soulève sept questions concernant l'état de santé de Trump, en s'appuyant sur des observations tirées de vidéos et photos. La Maison Blanche réagit avec indignation.

A lire aussi
Trump s'exprime sur sa santé après trois heures de visite médicale
A l'approche de ses 80 ans
Trump s'exprime sur sa santé après trois heures de visite médicale
A près de 80 ans, Donald Trump devra très bientôt effectuer un contrôle médical
Il assure être en bonne santé
A près de 80 ans, Trump devra très bientôt passer chez le docteur

Dans cet éditorial publié cette semaine, Jonathan Reiner affirme que les Américains méritent des «réponses» concernant les problèmes de santé de leur président. Voici, en bref, les sept questions posées par le cardiologue:

1

Pourquoi Trump a-t-il récemment été examiné par 22 personnes au total?

Un nombre exceptionnellement élevé de spécialistes, même pour un bilan de santé complet destiné à des dirigeants. Quelles étaient leurs domaines d'expertise?

2

Qu’en est-il des ecchymoses clairement visibles sur les mains de Trump?

3

Trump souffre-t-il d’un gonflement chronique ou aigu des jambes?

4

Trump semble souvent avoir du mal à rester éveillé. L’équipe médicale du président a-t-elle identifié la cause de ce problème?

Et comment ce problème est-il traité?

5

Trump a subi en octobre 2025 un examen d’imagerie approfondi du cœur et de l’abdomen. Y a-t-il eu un symptôme particulier ou un événement clinique qui a motivé ces examens?

6

La Maison Blanche a-t-elle caché au public certains médicaments que Trump prend?

7

Pourquoi Trump a-t-il été soumis si souvent à un simple test cognitif?

Demande de création d’une commission indépendante

La Maison Blanche a d’abord réagi en encensant Trump, «le président le plus brillant, le plus accessible et le plus énergique de l’histoire américaine». Puis, Jonathan Reiner a été qualifié de «connard» et d’«idiot» qui s’adonnait à des «diagnostics à distance pour des raisons politiques». Selon le gouvernement, il serait une honte pour sa profession.

Jonathan Reiner n’a pas laissé passer cela. Lors d’une émission diffusée sur la chaîne CNN, il a rétorqué: «Je me considère davantage comme un atout, comme une ressource pour le service médical de la Maison Blanche, plutôt que comme un 'idiot'». Il a ajouté: «Dans une démocratie représentative, le peuple doit avoir confiance en la santé de son président et en sa capacité à diriger la nation. On nous a laissés trop longtemps dans l’ignorance.»

L'éditorial de Jonathan Reiner a de nouveau attiré l'attention sur un projet de loi du député démocrate Jamie Raskin. Celui-ci prévoit la création d’une commission parlementaire indépendante chargée d’évaluer la santé et l’aptitude des présidents en exercice, afin de garantir que des détails médicaux sensibles ne soient pas dissimulés au public.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus