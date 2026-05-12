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Il assure être en bonne santé
A près de 80 ans, Donald Trump devra très bientôt effectuer un contrôle médical

Donald Trump, bientôt 80 ans, passera un bilan de santé annuel le 26 mai à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, a indiqué la Maison Blanche, précisant qu’il s’agit d’examens de routine.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Le milliardaire républicain n'échappe pas aux questions et aux spéculations sur sa santé.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump, 80 ans le mois prochain, va se soumettre à un bilan de santé annuel le 26 mai à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, a annoncé la Maison Blanche lundi. D'après un communiqué, il s'agit d'examens de routine, notamment dentaires.

Le milliardaire républicain – le président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis – n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur, le démocrate Joe Biden. Il assure régulièrement à la presse être en bonne santé physique et mentale.

En octobre dernier, Donald Trump avait effectué sa deuxième visite médicale de 2025. Le bulletin médical publié après cet examen de routine indiquait qu'il était «en excellente santé» et que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique» (son âge réel, ndlr).

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, le dirigeant américain a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés. La Maison Blanche a attribué ses marques à sa prise régulière d'aspirine à des fins cardiovasculaires. L'exécutif a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, causant des gonflements ou encore des crampes.

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