Face aux menaces de Trump, l'Europe montre les crocs

AFP Agence France-Presse
L'Union européenne a assuré vendredi qu'elle réagirait «rapidement et avec détermination» si Donald Trump venait à mettre ses nouvelles menaces de droits de douane à exécution.
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Le président américain a menacé de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques. «Les mesures unilatérales visant des politiques légitimes sont injustifiées», a dénoncé un porte-parole de la Commission européenne.
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