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Rapide et déterminée
Face aux menaces de Trump, l'Europe montre les crocs

Face à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100% sur les services numériques en Europe, l'UE annonce une réaction rapide et déterminée, dénonçant des mesures jugées injustifiées.
Publié: 21:07 heures
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Gdansk, en Pologne, le 25 juin 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a assuré vendredi qu'elle réagirait «rapidement et avec détermination» si Donald Trump venait à mettre ses nouvelles menaces de droits de douane à exécution.

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Le président américain a menacé de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques. «Les mesures unilatérales visant des politiques légitimes sont injustifiées», a dénoncé un porte-parole de la Commission européenne.

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