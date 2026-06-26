Face à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100% sur les services numériques en Europe, l'UE annonce une réaction rapide et déterminée, dénonçant des mesures jugées injustifiées.

Face aux menaces de Trump, l'Europe montre les crocs

Face aux menaces de Trump, l'Europe montre les crocs

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a assuré vendredi qu'elle réagirait «rapidement et avec détermination» si Donald Trump venait à mettre ses nouvelles menaces de droits de douane à exécution.

Le président américain a menacé de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques. «Les mesures unilatérales visant des politiques légitimes sont injustifiées», a dénoncé un porte-parole de la Commission européenne.