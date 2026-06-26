Donald Trump a annoncé des droits de douane de 100% contre les pays européens introduisant une taxe sur les services numériques. Une potentielle escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe.

Donald Trump menace les Européens avec des taxes de 100%

Donald Trump menace les Européens avec des taxes de 100%

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé vendredi de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques, quitte à annuler les accords commerciaux en vigueur.

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«De nombreux pays européens discutent de la mise en oeuvre imminente d'une taxe sur les services numériques contre des sociétés américaines. (...) Tout pays qui imposerait une telle taxe aurait pour réponse immédiate un droit de douane de 100% sur tous les biens envoyés aux Etats-Unis. Ce droit de douane annulera les accords commerciaux conclus avec le pays» en question, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Ce nouveau coup de pression arrive au lendemain du feu vert formel donné par les pays de l'Union européenne à un accord commercial négocié l'an dernier avec les Etats-Unis, prévoyant un plafonnement à 15% des taxes prélevées sur les importations européennes.

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