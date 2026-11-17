Une enquête internationale fondée sur 15 millions de documents internes ravive les soupçons sur Deutsche Bank, accusée par des médias d’avoir géré des clients et flux à risque. La banque invoque des faits anciens et dit avoir renforcé ses contrôles.

Le passé sulfureux de Deutsche Bank resurgit après une fuite massive de documents

Le passé sulfureux de Deutsche Bank resurgit après une fuite massive de documents

En bref Une enquête fondée sur 15 millions de documents internes relance les soupçons sur Deutsche Bank, dont l’action a chuté d’environ 6% à Francfort

Les médias décrivent des clients et flux à risque liés notamment à la Russie, à Donald Trump, à Jeffrey Epstein et à des livraisons d’armes

Deutsche Bank dit que plusieurs faits sont anciens, affirme avoir coopéré avec les régulateurs et investi 7 milliards d’euros dans ses contrôles

AFP Agence France-Presse

Deutsche Bank est rattrapée mardi par son passé sulfureux après la publication d'une vaste enquête fondée sur plus de 15 millions de documents internes ayant fuité, ravivant les interrogations sur les efforts de redressement engagés par son patron Christian Sewing.

L'enquête, baptisée «Inside Deutsche Bank», a été menée par plus de 200 journalistes d'un consortium de médias, parmi lesquels figurent le «Financial Times», «Der Spiegel», «Le Monde», le «New York Times», le «Manager Magazin», la chaîne allemande Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) et le quotidien autrichien Der Standard.

Les données proviennent de deux lanceurs d'alerte, dont l'identité reste cachée, et ont été transmises, via des journalistes sud-africains et indiens, à plus de 50 médias dans le monde. A la suite de ces révélations, les investisseurs se délestaient du titre Deutsche Bank, qui perdait près de 6% peu après l'ouverture de la séance à la Bourse de Francfort.

Nombreux scandales

La stratégie d'expansion menée tambour battant au début des années 2000 pour rivaliser avec les grandes banques de Wall Street avait valu à Deutsche Bank des années de turbulences judiciaires, sur fond de blanchiment, de manipulations de taux et d'autres manquements.

Malgré des milliards d'euros versés pour solder les scandales des crédits hypothécaires à risque (7,2 milliards de dollars d'amende en 2017) et du taux interbancaire London Interbank Offered Rate (Libor) (plus de 2 milliards d'euros d'amende en 2015), les documents consultés par les médias décrivent une banque encore confrontée à des clients et flux financiers à risque, impliquant notamment des oligarques russes, des fraudeurs fiscaux et Jeffrey Epstein.

L'établissement a fait prévaloir des intérêts commerciaux sur le respect des sanctions internationales, des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et parfois de ses propres procédures internes, selon les médias.

Stratégie russe

L'enquête met notamment en lumière la stratégie russe de la banque avant l'invasion de l'Ukraine: Deutsche Bank prévoyait fin 2020 d'accroître fortement ses revenus tirés de riches clients russes, malgré des avertissements internes et externes sur les risques réglementaires et de blanchiment. Les documents cités par les médias montrent que Christian Sewing figurait parmi les participants au groupe de travail ayant préparé cette stratégie.

Les médias soulignent également que le retrait annoncé de Russie après l'invasion de l'Ukraine n'est toujours pas achevé. Deutsche Bank employait encore 162 personnes dans le pays l'an dernier et sa filiale y a réalisé 61 millions d'euros de bénéfice avant impôts. L'enquête s'intéresse aussi aux liens de longue date entre Deutsche Bank et Donald Trump.

L'erreur d'un employé

Selon les médias, un employé a envoyé par erreur en 2017 à un conseiller fiscal externe un lien permettant d'accéder à des données fiscales confidentielles concernant 1586 comptes, dont trois liés à Donald Trump. Les documents montrent également que la banque s'est interrogée après son élection en 2016 sur les risques de réputation liés à cette relation, alors que Trump lui devait environ 331 millions de dollars.

Les investigations évoquent aussi la gestion de clients oligarques russes, près de 600 millions de dollars d'opérations financières avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour exploitation sexuelle de mineures, ainsi que des transactions impliquant des livraisons d'armes vers des zones de conflit, en multipliant les «contorsions éthiques», comme l'écrit «Le Monde».

Faits anciens

Le tout met en lumière des pratiques comptables contestées et des tensions internes autour des équipes de conformité, affirment les médias qui ont mené leur enquête pendant plusieurs mois. Certains échanges privés dressent un portrait moins favorable de Christian Sewing, généralement crédité du redressement de la banque depuis 2018, affirme le «Financial Times».

Deutsche Bank a réagi mardi en soulignant que les faits mis en avant remontaient parfois à près de 20 ans. La banque affirme avoir examiné ces dossiers à l'époque avec les autorités de régulation et rappelle avoir investi 7 milliards d'euros entre 2019 et 2025 pour renforcer ses dispositifs de contrôle.

Elle assure être aujourd'hui «une banque différente», mettant en avant ses bénéfices records enregistrés en 2025 et les progrès réalisés en matière de conformité.