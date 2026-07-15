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Trump dit qu'il annoncera une «très grosse nouvelle»
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Gros suspens:Trump dit qu'il annoncera une «très grosse nouvelle»

Il s'adressera à la Nation
Trump compte annoncer «une nouvelle vraiment importante» jeudi soir

Donald Trump s'exprimera jeudi soir sur les élections à venir aux Etats-Unis, promettant une «nouvelle vraiment importante». Le président conteste toujours sa défaite face à Joe Biden en 2020.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
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Donald Trump s'exprimera jeudi soir sur les élections à venir aux Etats-Unis, promettant une «nouvelle vraiment importante».
Photo: imago/ZUMA Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a indiqué mardi qu'il entend parler de faits ayant trait aux élections aux Etats-Unis lors d'une allocution solennelle jeudi soir, lui qui n'a jamais accepté le résultat de la présidentielle de 2020. Interrogé par les journalistes dans le Bureau ovale s'il comptait parler des élections jeudi, comme l'ont rapporté des médias, le président américain a répondu: «Je préfère garder ça pour plus tard.» Mais «cela portera sur ce sujet, et nous aurons aussi quelques autres choses à dire», a-t-il glissé.

«Ce dont nous allons parler jeudi, c'est qu'il n'y a rien de plus important, car sans élections libres et équitables, il n'y a pas de pays», a ajouté Donald Trump en disant qu'il ferait part d'"une nouvelle vraiment importante». «Notre pays doit se ressaisir», a-t-il affirmé. Donald Trump doit s'exprimer à la nation jeudi soir à 21 heures (heure de la côte est, 3h30, heure suisse vendredi).

Ses propos font suite à des informations publiées lundi par les médias américains, selon lesquelles son discours porterait sur des rapports des services de renseignements récemment déclassifiés qui, selon la Maison Blanche, révèlent des plans élaborés par des pays étrangers pour s'ingérer dans l'élection de 2020.

Obsession pour des fraudes présumées

Le dirigeant républicain ne cesse de répandre de fausses allégations selon lesquelles il aurait remporté l'élection de 2020 face au démocrate Joe Biden. Des partisans pro-Trump ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021 dans le but d'empêcher la certification de la victoire de Biden.

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Au-delà de l'obsession du président pour cette supposée fraude électorale, les républicains craignent que son impopularité, qui atteint des niveaux presque record, ainsi que le coût de la vie toujours aussi haut aux Etats-Unis, ne leur coûtent la majorité aux élections législatives en novembre.

L'intervention attendue du président survient, par ailleurs, au moment où les tensions flambent de nouveau entre les Etats-Unis et l'Iran dans la guerre déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, et qui ébranle le Moyen-Orient et l'économie mondiale. La dernière allocution télévisée de Donald Trump a eu lieu le 1er avril, quand il avait pour la première fois justifié l'intervention américaine en Iran, plus d'un mois après le début des bombardements israélo-américains.

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